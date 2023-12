“Domeniche da inventare”: intervista a FLORIDI

DOMENICHE DA INVENTARE è il nuovo album di Floridi, uscito a novembre per ZooDischi e distribuito da ADA Music Italy.



Floridi, attraverso il tepore del suo sound pop essenziale ma avvolgente, esplora con cruda onestà un complesso intreccio di emozioni in nove tracce che fanno male perché vere, ma che allo stesso tempo offrono momenti di riflessione e liberazione.

Nella tua focus track “Come Fai” ti poni alcuni interrogativi sulla vita fatta di scelte e casualità e ti chiedi come raggiungere la piena soddisfazione. Nel brano affermi di riuscire ad alleviare questo senso di confusione e smarrimento trovando ispirazione e forza nella persona amata. “Domeniche da Inventare”, però, si presenta come un album frutto di un momento introspettivo durante una domenica solitaria. Che tipo di persona sei? In momenti bui tendi a isolarti tra musica e pensieri o riesci ad aprirti facilmente anche al di fuori del linguaggio musicale?

Ciao Amici di Rockon, tendenzialmente ricerco nelle mia comfort zone il modo per affrontare e prendere consapevolezza di ciò che mi sta succedendo. La musica di conseguenza diventa il mezzo tramite il quale un pensiero negativo, un momento buio, confluisce in un flusso di parole e armonia che mi aiuta a scaricare la mente e prendere coscienza. Poi però riesco ad affrontare il tutto anche al di fuori, con il tempo ho sdoganato molto la retorica del doversi mostrare sempre positivi e ottimisti. Bisogna saper comprendere e dare un senso anche alla nostra sofferenza.

Nella cover album c’è una foto di te da bambino, sempre con la chitarra in mano. Come è nata la tua passione per la musica e come è mutato il rapporto con queste “domeniche da inventare”?

Ho iniziato a suonare fin da piccolo, 5 anni per l’esattezza e la musica da quel momento è stata la costante della mia vita. La percezione della domenica, per me, in realtà non è mai cambiata: rappresenta da sempre uno di quei giorni da inventare, un giorno di festa carico di malinconia, la fine del week end ed il ritorno alla routine. Oggi come allora non me la vivo così bene.

Murakami è una canzone fresca ed estiva, uscita poco prima dell’estate. In questo brano trovi ispirazione nella musica dei cantautori indie-pop/pop italiani come Cremonini, Calcutta e Tommaso Paradiso. L’influenza è costante in tutto l’album. Se dovessi curare una playlist che si armonizzi con il mood di Murakami, quali altre 5 tracce sceglieresti per accompagnare il tuo singolo?

Le sei e ventisei (Cremonini)

Pesto (Calcutta)

Santamaria (Canova)

Non avere paura (Paradiso)

Solo una canzone (Ex Otago)

In più brani troviamo elementi di generi lontani dall’indie pop, ad esempio in Muna troviamo una ritmica molto funkeggiante. Tralasciando i cantautori del momento sopracitati, hai trovato ispirazione indiretta in altri artisti al di fuori del genere pop?

Le due canzoni più funkeggianti del disco sono Muna e Un’altra Alba entrambe frutto di momenti nei quali mi ero immerso nell’ascolto di alcuni album che mi hanno ispirato molto.

Ve ne cito un paio: Travelling Without Moving di Jamiroquai e Una donna per amico di Lucio Battisti.

Ritornando al brano “Come Fai” e al te piccolo nella cover album, sei soddisfatto delle scelte e casualità incontrate fino ad oggi? Hai qualche sogno nel cassetto da condividere con noi?

Caratterialmente tendo a non soffermarmi su quello che è stato ma a cercare sempre di fare qualcosa di più. Sono in una fase di cambiamento, prima credevo molto nella forza del caso, oggi invece tendo a dare più valore a quello che facciamo affinché le casualità siano meno “casuali”. In generale posso dirvi che le persone con le quali sto lavorando adesso, mi fanno stare bene e sanno valorizzare il mio lavoro creativo. Il mio sogno nel cassetto è quello di fare un tour nei palazzetti in giro per l’Italia.

Un Abbraccio a tutti