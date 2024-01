Conosciamo i DELAIN, la symphonic metal band olandese in concerto il 30 gennaio a Milano

In attesa del concerto dei DELAIN del 30 gennaio 2024 alla Santeria Toscana 31 di Milano conosciamo meglio la symphonic metal band olandese fondata dal tastierista Martijn Westerhol che presenterà dal vivo il settimo studio album “Dark Waters” pubblicato a febbraio 2023.

Siamo ormai a quasi due anni da quello che è stato il cambio di formazione più radicale nella storia dei Delain, con alcuni nomi ritornati in formazione dopo anni e altri totalmente nuovi. Com’è stato lavorare ad un album con un gruppo praticamente nuovo?

Sembra una miscela dei bei vecchi tempi e un nuovo inizio fresco allo stesso tempo. Sono davvero grato che possiamo ancora scuotere il mondo grazie ai miei compagni di band e grazie ai fan!

In particolare, com’è stato vissuto, dal gruppo e dai fan, il passaggio di testimone alla voce tra Charlotte Wessels e Diana Leah?

Per un fan è qualcosa che varia da persona a persona, ma sentiamo che Diana è stata accolta a braccia aperte e le persone sono davvero grate che Diana sia in grado di cantare tutte le canzoni nel catalogo dei Delain sul palco, sia le vecchie che le nuove. Per la band, la sua voce è una benedizione. Ogni volta che invia una registrazione vocale di una nuova canzone, sembra come aprire un regalo.

Arriviamo quindi al frutto di questa nuova formazione: Dark Waters. Cosa cercavate a livello di suoni e significati mentre lavoravate a questo album?

Volevo riportare la nave dei Delain in porto e mostrare alle persone che il suono e lo stile dei Delain sono ancora gli stessi. È sempre stato uno dei punti di forza dei Delain. Si sente sempre se è un brano dei Delain grazie allo stile e al suono. Quindi questo album è stato piuttosto conservatore in questo senso, perché volevo prima ristabilire la band con il suono e la musica che la gente riconosce.

Come sono stati accolti i nuovi brani dal pubblico durante questi mesi di tour?

Meglio di quanto sperassi. Sembra che quei brani siano stati accolti positivamente dai fan. Sia la band che il pubblico li vivono come parte dell’intero catalogo dei Delain. Mescoliamo vecchie e nuove canzoni dal vivo, e si integrano così bene insieme.

A livello di sonorità, questo album risulta un’ottima conferma del sound Delain, ma con la nuova formazione si è creato ampio margine per poter sperimentare. Avete in mente qualcosa di nuovo per il futuro?

Sì, l’affermazione era esattamente il messaggio che volevamo trasmettere con questo album. Con il prossimo album continueremo a cercare nuovi paesaggi musicali con i Delain. Un po’ più sperimentale, e anche un po’ più METAL.

Il prossimo 30 Gennaio sarete in concerto in Italia, più precisamente in Santeria Toscana. Cosa dobbiamo aspettarci dal vostro show?

Dato che ora abbiamo due persone nella band che vivono in Italia e parlano italiano fluentemente, sarà uno spettacolo davvero speciale. È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo suonato in Italia (penso che sia stato a Roma più di 5 anni fa). Quindi sono davvero felice di tornare, e ora con il nostro DNA italiano sarà davvero speciale esserci.

DELAIN

30 gennaio 2024 – Milano, Santeria Toscana 31

19:00 – apertura cancelli

20:00 – Illumishade

21:15 – Delain