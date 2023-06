Chi diavolo è Puritano?! Risponde l’artista attraverso i suoi featuring 

Il caso di Puritano è un capitolo a sé della discografia italiana. Al secolo Daniele Rossetti, romano classe 1990. Dopo un percorso musicale hard rock si avvicina al rap nel 2009, e pubblica due raccolte di brani da indipendente. Nel 2012 inizia a collaborare attivamente col movimento Mitraglia Rec. fondato da Joe Sfrè, un periodo molto prolifico per l’artista che pubblica nell’arco di due anni vari mixtape e street album in freedownload. Nel 2017, in collaborazione con Quentin 40, esce la traccia “Thoiry” che guadagna subito l’attenzione nazionale e non solo. Il remix featuring con Achille Lauro, Gemitaiz e Boss Doms raggiunge la certificazione FIMI come doppio disco di platino. Nello stesso periodo esce anche il brano “Bomber Ve”, che supera i 2,5 milioni di streaming posizionandosi anche tra le prime 10 nella playlist Viral50 Italia. Ad inizio del 2020, entra a far parte di Highgrade Entertainment, società di management e booking internazionale attiva da 25 anni.

Lo scorso aprile pubblica l’album “CHI DIAVOLO È PURITANO?!”, che nonostante la sua precedente e intensa attività artistica sancisce in qualche modo un nuovo debutto discografico. Da un lato il disco viene pubblicato e distribuito ufficialmente, dall’altro condensa e sviluppa tutto una serie di generi musicali anche apparentemente distanti tra loro, nonché una serie di altrettanti eclettici featuring. Proprio dagli ospiti di questo disco vuole partire questo articolo, dove abbiamo chiesto all’artista di raccontarci il disco partendo quindi dai feat.

Delle undici tracce che compongono l’album, cinque contengono ospiti, per un totale di sette artisti, ma anche qualcosa in più. Da segnalare la presenza di The Eve, pseudonimo di Davide Rossetti, fratello più piccolo di Puritano che ha suonato molte delle chitarre, ma, soprattutto ha prodotto interamente l’album. Tra i tanti musicisti che hanno suonato nel disco, ne segnaliamo uno in particolare: Milo Silvestro. Silvestro che ha collaborato al disco come batterista, è stato da poco nominato frontman della storica band metal statunitense Fear Factory.

PVNKROCKERZ ft Joe Sfrè e DJ Gengis

Parlare del mio rapporto con Sfrè sarebbe sicuro un discorso troppo lungo e non saprei da dove iniziare. Sfrè è un fratello nato da un’altra madre. Abbiamo creato tutta la nostra musica e quella di tutta Mitraglia solo perché ci andava. Solo perché lo sognavamo. Sul palco io e lui insieme siamo il vero carrarmato. Questa canzone è nata sette anni fa. Poi l’abbiamo arrangiata e risuonata non si sa quante volte. Con DJ Gengis ci abbiamo messo la ciliegina sopra.

MORIREMO COSÌ ft Eddy Veerus

Eddy o meglio Edoardo Cremona, fa parte de Il Pagante. Con lui ci siamo conosciuti a Milano ai tempi di Thoiry ed ho sempre pensato fossimo affini. Quando gli ho scritto per la strofa mi ha trasmesso subito un’energia positiva. La collaborazione è andata per le lunghe perché con The Eve abbiamo provato ad affacciarsi su sonorità che potessero abbraccia i nostri due mondi. Il risultato è una delle tracce che dal vivo fa davvero il panico. Eddy è intervenuto anche a livello di produzione e struttura sul beat.

LA FAMILIA ft The Game, Joe Sfrè e Papa Fral

Ah. Quanto potremmo parlare di questo. Non sarò mai grato abbastanza con la mia label e la mia squadra che mi hanno permesso di coronare un sogno così. Non ci ha mandato una strofa reccata sul momento o magari una già edita come fanno parecchi rapper americani con i feat di oggi. No! Noi abbiamo parlato su IG e tramite mail per decidere il concept del brano insieme. Sembrava piacevolmente colpito di collaborare con un italiano. Sentendo la strofa capirete perché. Non mi scorderò mai il suo messaggio: “I will murder 8 bars for you bro”. Completa il parterre di questo gioiello il già ciato Joe Sfrè e un altro fratello di label ovvero Papa Fral.

ROCK ‘N ROLL ft Brusco

Rock’n roll è uno dei miei brani preferiti del mio disco. Sia perché ha un ritmo incalzante con una linea melodica tipica, sia perché duetto con Brusco. Ormai siamo nella stessa family da diversi anni. Sono riuscito a portarlo nel mio mondo. Mentre la creavo sentivo davvero il bisogno di non fare la solita plasticata da pop rock. Infatti l’abbiamo suonata con The Eve rigorosamente sporca e distorta cosi da spostarci su un quasi Post-punk inglese.

(KALI)MBA DE LUNA RMX ft Tony Esposito

L’ultimo feat del disco è un remix della storica hit “Kalimba De Luna” di Tony Esposito del 1984. Noi l’abbiamo completamente risuonata in chiave prog. Siamo partiti dai nastri analogici originali dell’epoca, e abbiamo intrecciato vecchio con nuovo. Il risultato è “il remix più originale di tutti“! Con queste parole il Maestro Tony ha reso me e The Eve orgogliosi più che mai.