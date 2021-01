Il New Age Club riaccende la musica e presenta ASTrA – The Microphone Lamp

Lampade da terra e da tavolo realizzate con le aste microfoniche del nostro club chiuso da Febbraio 2020 per l’emergenza Covid-19.

L’idea di Astra è nata vedendo le luci del nostro Club spente. Il New Age Club, storico locale italiano, come molti altri locali in tutto il mondo, quest’anno non ha aperto le sue porte a causa della pandemia da Covid-19.



Dal 1996 è uno dei locali di riferimento per la musica dal vivo in Italia. Impossibile nominare tutti gli artisti che hanno calcato lo storico palco del club dagli anni 90 ai giorni nostri: Pete Doherty, Architects, Kasabian, Subsonica, Ministri, Brunori Sas, Verdena, Myss Keta,The 1975, The Vaccines, Coez, Francesca Michielin, De Gregori, Max Gazzè, Thegiornalisti, Calcutta, Salmo, Peter Hook, Lagwagon, The Rasmus, The Temper Trap, Blonde Redhead, Skin, Anthrax, Meshuggah, Bring me the Horizon, Maneskin e davvero tantissimi altri grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale.



Costretti da questo stop forzato, non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo voluto reinventarci e ridare nuova vita ai microfoni e alle aste che prima del Covid-19 si usavano durante i concerti e le abbiamo ripensate per portare una nuova luce a casa tua! Per questo motivo abbiamo pensato di creare una campagna di crowdfunding su kickstarter per poter già realizzare le prime lampade firmate New Age!

Per gli appassionati ci sarà anche una limited edition a tiratura limitata con le vere aste del New Age utilizzate sul palco del celebre club da artisti del calibro di Subsonica, Ministri, Brunori Sas, Verdena, Myss Keta, Francesca Michielin, De Gregori, Max Gazzè, Thegiornalisti, Pete Doherty, The Vaccines, Coez, Maneskin, Calcutta, Salmo, Kasabian, Skin, Bring me the Horizon, Tre Allegri ragazzi morti e davvero tantissimi altri grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Ogni asta è numerata, segnata dal tempo, e assolutamente un pezzo unico!

www.astra-lamp.com

www.newageclub.it