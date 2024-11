ELLEN ci racconta 5 modi per amarsi un po’ di più, e l’ultimo è ascoltare il suo nuovo singolo “Amati forte”

Torna Ellen con un nuovo singolo dal titolo “AMATI FORTE“, un nuovo capitolo intenso ed estremamente descrittivo, in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 novembre 2024 per Nar International / ADA. Un nuovo capitolo che nasce ancora una volta per l’esigenza di stare meglio, e che si aggiunge all’autobiografia musicale della cantautrice che qui racconta, frase dopo frase, il processo di guarigione messo in atto attraverso la cura di sé stessi. In questo viaggio non è tutto facile. Il dolore esiste, si percepisce sulla pelle e ci fa ingobbire ma dobbiamo credere nel processo e concederci di fiorire, anche se a volte sembra non bastare mai il bene che ci facciamo.



Il brano è stato presentato presentato in uno speciale evento in occasione della Milano Music Week.

E colpisce sempre tanto quando un’artista pop riesce a portare tematiche così forti come l’amore per sè stessi, il riuscire a superare una relazione tossica, o anche solo il confronto con la parte più perfezionista di sè. ELLEN balla sui propri traumi, come una Levante degli esordi, emerge dalla scena indipendente come uno dei nomi più interessanti di questi anni, e non vediamo l’ora di vederla riempire uno stadio.

Le abbiamo chiesto quali potessero essere quattro modi (+1) per amarsi un po’ di più, in questi tempi un po’ difficili.

Essere consapevoli delle proprie fragilità: imparare a conoscersi non è cosa facile, il processo è lungo e il cammino è pieno di ostacoli. Farlo giorno per giorno ci permettere di capire più profondamente chi siamo e come accoglierci meglio senza giudizio, anche attraverso le parole degli altri e i consigli degli amici più stretti.

Avere il coraggio di chiedere aiuto: io sono una di quelle persone che ha dovuto obbligarsi per farlo, tendo sempre a risolvermi i miei casini da sola, a fare da me che così faccio per tre, e invece no, non si può sempre fare così. Chiedere aiuto ci salva.

Darsi il tempo di guarire dalle ferite: il tempo, insieme alla musica, è diventato uno dei miei più fedeli amici. Non conosco terapia migliore che spargere l’unguento del tempo sulle mie ferite.

Concedersi una seconda possibilità: dopo aver messo in pratica tutti i punti precedenti bisogna concedersi di andare oltre, di darsi una nuova opportunità, di chiederla a gran voce all’universo che sempre ci ascolta e agisce spesso per noi.

Ascoltare “Amati forte”

http://ada.lnk.to/amatiforte