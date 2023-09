EGON – Lasciarsi cadere

Si può viaggiare per più mondi, si possono cercare risposte ovunque, si può guardare il cielo e avere la sensazione di impazzire dolcemente e rovinosamente.

Mettendo in comunicazione l’io più profondo e il lontano e spesso incomprensibile infinito, nasce “Lasciarsi cadere” , quarto album degli Egon. Scrivo queste righe in seguito ad una chiacchierata con Marco Falchi avvenuta a Sassari, città che ha visto nascere la band nel 2015 : è lui l’autore dei testi. Ermetico e chiaro come l’acqua allo stesso tempo, Marco quando scrive i suoi testi non si pone il problema di dove si trova, non aspetta il momento giusto, il momento arriva e lo fa in maniera fluida, spontanea e ispirata. Il suo approccio e le sue tematiche raggiungono la forma definitiva grazie ad un ottimo lavoro di squadra fatto con gli altri componenti della band ed ecco che, dal 7 Settembre 2023 “Lasciarsi cadere” è disponibile, pronto per poter esser ascoltato.

Suoni dal buio, noise, un folk oscuro a tratti malinconico e a momenti consolatorio. Aggiungerei di aver intravisto e sentito anche una generale attitudine di natura psichedelica, frutto della predisposizione innata di Marco di fondere mondi apparentemente lontani. A quale velocità lavora la mente di un’artista che partendo dal Principio di indeterminazione di Werner Karl Heisenberg finisce per approdare nella sfera dei rapporti umani? D’altronde, così come non è possibile conoscere con esattezza e nello stesso istante la velocità e la posizione di una particella, è altrettanto impossibile pensare che ciò che accade a noi come individui possa essere figlio di eventi legati uno all’altro. Le possibilità nella vita sono tante, siamo noi che facciamo o non facciamo un passo.

Introspezione e mix di colori nel sound e nei testi. Sembra essere questa la sintesi che mi arriva. La meccanica quantistica si fonde con riferimenti letterari, come il tributo a Julio Cortázar: “Lasciarsi cadere” è un invito che riprende il pensiero dello scrittore secondo il quale spesso la vita sta ad un passo da noi, alla portata di quel salto che a volte non facciamo. Così nei rapporti umani, quando non riusciamo più ad incontrarci, basterebbe lasciarsi cadere per poterci incontrare.

La verità è che questo disco è un viaggio delle meccaniche celesti ed è contemporaneamente un viaggio dentro noi stessi, i nostri sentimenti, il nostro buco nero M87, la nostra peculiarità di essere umani e marziani.

EGON

Marco Falchi voce e chitarre

Marcello Meridda batteria

Francesco Pintore basso

Davide Falchi chitarra

LASCIARSI CADERE, pubblicato da MizarElektricWaves è online e in digital download:

BANDCAMP | https://egonband.bandcamp.com/album/lasciarsi-cadere

SPOTIFY | https://sptfy.com/OT0s

APPLE MUSIC | https://apple.co/3RaU7RG