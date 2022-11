YO LA TENGO: esce il 10 febbraio il nuovo album “THIS STUPID WORLD”

Il tempo passa e le cose cambiano, ma questo non significa che non possiamo reagire. Gli Yo La Tengo hanno corso contro il tempo per quasi quattro decenni e continuano a vincere. L’ultima vittoria del trio si chiama This Stupid World, un’incantevole serie di canzoni riflessive che resistono al ticchettio dell’orologio.

Questa musica non è tanto senza tempo, quanto piuttosto in grado di sfidare il tempo. “Voglio uscire dal tempo” canta Ira Kaplan in ‘Fallout’ “Tornare indietro, rilassarmi”.

Parte del modo in cui Kaplan, Georgia Hubley e James McNew sfuggono al tempo è di guardarlo passare, accettandolo quando è necessario. Naturalmente, i tempi sono cambiati per gli Yo La Tengo come per tutti gli altri. In passato, la band ha spesso lavorato con produttori e ingegneri del suono esterni, mentre hanno realizzato This Stupid World completamente da soli.

Il loro giudizio è abbastanza solido e collaudato da mantenere gli alti standard della band e abbastanza agile da creare cose nuove.

Photo Credit: Cheryl Dunn