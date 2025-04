WET LEG: esce l’11 Luglio il nuovo album “moisturizer”

Le Wet Leg, band dell’Isola di Wight fondata da Rhian Teasdale e Hester Chambers, annunciano che l’attesissimo secondo album, moisturizer, uscirà l’11 luglio.



Scritto con Ellis Durand (basso), Henry Holmes (batteria) e Joshua Mobaraki (chitarra, synth), moisturizer è divertente, stravagante e favoloso, un’esibizione sfrenata dei muscoli che le Wet Leg si sono fatte suonando dal vivo in alcuni anni di tour. Più incisivo, più bello e dove serve più perverso, moisturizer è un album di canzoni d’amore folli e di baci dati al momento giusto, suonate da un clan di stralunati tra i più amati del Regno Unito.

In tour per tutto il mondo, le Wet Leg si sono trasformate in una macchina da live che ha fatto tesoro del successo dell’album di debutto: #1 in classifica nel Regno Unito e all’estero, tre Grammy, due Brit Awards e oltre mezzo miliardo di streaming. Se il successo rappresenta un bivio per qualsiasi nuova band – “diventare pop” o continuare a seguire la propria musa – le Wet Leg hanno scelto con decisione la seconda strada, compresa quella di lavorare nuovamente con Dan Carey come produttore. Nel marzo 2024 la band si è trasferita a Southwold per scrivere: convivendo, lavorando tutto il giorno e guardando film horror tutte le notti, hanno presto trovato una nuova simbiosi creativa e di conseguenza tutti e cinque i membri delle Wet Leg risultano autori dei brani di moisturizer. “Ci stavamo solo divertendo ed esplorando,” dice Chambers. “Ci siamo concentrati su: sarà divertente suonarla dal vivo? È stato naturale scrivere questo secondo disco tutti insieme,” aggiunge Teasdale.



Con l’annuncio dell’album, la band condivide il primo assaggio di moisturizer con il singolo “catch these fists”. Con un groove elettrizzante e indomabile, “catch these fists” è dance-punk allo stato puro: note di basso che rimbalzano su un muro di synth urlanti, beat fragoroso e la voce tagliente di Teasdale.

Il video, diretto dalla band e girato sull’isola, è un omaggio a Ti West, Cameron Crowe e al loro stesso video di “Wet Dream”, ed è un’introduzione alla moisturizer valley.



Come in un paio di canzoni in moisturizer, l’ispirazione di “catch these fists” è stata l’interazione con un uomo aggressivo, raccontata nella strofa finale della canzone. Ma gli uomini di merda siano l’unico tema di moisturizer (anche se “mangetout” con il suo ritornello “get lost forever” sembra la foto del divorzio di Nicole Kidman in forma di canzone), al contrario, questo è in gran parte un album sull’essere, come la canta band in “pond song”, così “DEEP! IN! LOVE!!!!”. moisturizer contiene canzoni d’amore di tutti i tipi: stressate, con gli occhi a palla, arrapate, beate, ossessive e misteriose.



Sebbene in precedenza Teasdale si sentisse allergica a scrivere canzoni d’amore, in moisturizer ha finito per trovare il processo stimolante. Questa nuova consapevolezza si riflette nella copertina di moisturizer: una festa freak in cui Chambers e Teasdale sfoggiano lunghi artigli macabri e Teasdale, che indossa lunghi calzini kitsch e non ha sopracciglia, sorride diabolicamente alla macchina fotografica. L’artwork rispecchia perfettamente l’album: moisturizer è la band che alza il volume e ci consegna un disco che è senza dubbio più audace, potente e sfacciato.



moisturizer è disponibile per il pre-ordine in edizione limitata gatefold 3D in vinile colorato con foto autografata, vinile picture disc, vinile standard, cassetta, CD e digitale. Pre-ordina: Wet Leg store | Digitale