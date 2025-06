The CRANBERRIES: esce l’8 Luglio “No Need To Argue” 30° anniversario

“A volte sembra che siano passati solo pochi anni, altre volte sembra un’eternità. Ci sono tanti ricordi ancora vividi nella nostra mente. È difficile credere che siano passati 30 anni dalla sua uscita”, afferma il batterista dei Cranberries, Fergal Lawler, a proposito del 30° anniversario del loro secondo album NO NEED TO ARGUE.

La band celebra l’anniversario con un cofanetto deluxe in edizione limitata di 3 LP, preordinabile da oggi e in uscita l’8 luglio in esclusiva sullo Shop Universal Music per Island/Universal Music. Inoltre, un’edizione deluxe in 2 LP e 2 CD, un LP, un CD e un’edizione digitale deluxe sono disponibili per il preordine da oggi e in uscita il 15 agosto.

Pubblicato originariamente il 3 ottobre 1994 per Island Records, No Need To Argue rappresenta una svolta per la band, l’album, trainato dal fenomenale successo mondiale del singolo simbolo “Zombie”, vanta anche un incredibile risultato commerciale. Con la compianta vocalist Dolores O’Riordan, i Cranberries realizzano No Need To Argue dopo il debutto “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”. “Non c’è stata alcuna ‘sindrome da complicazioni da secondo album’”, afferma Lawler. “Dolores non aveva problemi a scrivere in tour e, anzi, era piena di idee. Spesso, una volta completata una canzone, veniva inserita direttamente nel set live, così il pubblico poteva ascoltare molti dei brani prima che fossero registrati. Ricordo di aver suonato “Zombie”, per esempio, all’inizio del 1993, durante il nostro primo tour europeo con gli Hothouse Flowers. La gente la adorò da subito”.

Il testo parlava dei disordini politici in Irlanda, i cosiddetti “Troubles”, che si protrassero dalla fine degli anni ’60 al 1998, “Zombie” rifletteva sui bambini innocenti vittime di quella violenza che ne derivò. “La gente dice che non avremmo dovuto scrivere ‘Zombie’, ma io sono irlandese. Sono un essere umano”, ha spiegato Dolores a proposito della canzone. “Mi è permesso provare sentimenti per l’Irlanda del Nord, così come mi è permesso provare sentimenti per quello che sta succedendo in Bosnia. Li esprimo nelle mie canzoni. Sta alla gente decidere se ascoltarle o meno“.

La speciale confezione in vinile da 3LP edizione limitata include una demo inedita di “Zombie”, registrazioni live di Woodstock ’94 e l’MTV Unplugged, trasmesso originariamente il 18 aprile 1995. “Fu un onore partecipare all’MTV Unplugged e sono davvero orgoglioso che le nostre canzoni non avessero bisogno di tutti i fronzoli che si trovano in studio per suonare meglio“, spiega Lawler. “Funzionavano altrettanto bene, essenziali e suonate in acustico“.

Sono inclusi anche due remix del produttore scozzese e membro della band CHVRCHES, Iain Cook. Lawler parlando dei remix afferma: “Iain era molto nervoso all’idea di lavorare su ‘Zombie’ per quello che rappresentava. Gli ho detto di non preoccuparsi di ciò che pensavano gli altri e di provarci e basta. Inizialmente, ha seguito la strada della musica tradizionale irlandese, ma poi ha deciso di fare qualcosa di più dance, che ha funzionato alla grande“.

Spesso citato come l’album che ha contribuito a consolidare la musica irlandese a livello mondiale, No Need to Argue fu accolto con entusiasmo da critica e pubblico. L’album vantava numerosi singoli, tra cui “Ode To My Family“, “I Can’t Be With You“, “Ridiculous Thoughts“, “Dreaming My Dreams” e, naturalmente, “Zombie“, che ottenne il primo posto in classifica in Australia, Danimarca, Francia, Belgio, Germania, raggiunse la vetta della classifica Alternative Airplay di Billboard, e divenne “Song of the Year” agli MTV Europe Music Awards del 1995.

“Credo davvero che ciò che spinge le persone ad ascoltare i Cranberries sia l’onestà della loro musica”, affermava Dolores O’Riordan. “Alcuni fan chiedono: Non ti imbarazza cantare di queste cose? ma io rispondo: È questo che mi rende quello che sono. Non cambierò per nessuno”.

L’edizione 3LP di NO NEED TO ARGUE è preordinabile da oggi e in uscita l’8 luglio in esclusiva sullo Shop Universal Music mentre le altre versioni – 2LP Deluxe, 2CD Deluxe, P, CD e Digital Deluxe – saranno disponibili dal 15 agosto.

