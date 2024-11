SNOOP DOGG: esce il 13 dicembre il nuovo album “Missionary”

Dopo la performance alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, le due leggende della musica hip-hop mondiale SNOOP DOGG & DR DRE pubblicano il nuovo singolo “GORGEOUS” feat Jhené Aiko, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 1 novembre.

Accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube,il brano è una banger in pieno stile G-funk che combina il classico sound West Coast di DR DRE con melodie ipnotiche per una base che fa da cornice alle rime inconfondibili di SNOOP DOGG e alla voce incantevole di Jhené Aiko.

“GORGEOUS” rappresenta il ritorno di una delle collaborazioni più iconiche della storia del rap e anticipa il nuovo disco di SNOOP DOGG in arrivo il prossimo 13 Dicembre via Death Row, Aftermath, Interscope (pre-order qui: https://snoopdogg.lnk.to/MissionaryPresave).

Interamente prodotto da DR DRE, l’album si intitola “MISSIONARY” ed è il sequel di “Doggystyle” (1993) –ovvero l’acclamato disco di debutto di SNOOP DOGG – che diede il via al loro sodalizio artistico che ha segnato un’epoca intera ed influenzato le generazioni a seguire.

Oltre a Jhené Aiko, “MISSIONARY”include le collaborazioni con le superstar Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, il compianto Tom Petty ed altri.

L’uscita dell’album è stata annunciata da SNOOP DOGG tramite un comico video teaser postato sui social media dove si gioca sulle differenti accezioni della parola “missionario”. La clip mostra infatti due missionari mormoni in procinto di un’inaspettata visita domiciliare quando una donna in lingerie li accoglie, alludendo allo stile irriverente del disco.

La combinazione del genio creativo di DR DRE e il flow incredibile di SNOOP DOGG sono da sempre una garanzia, come dimostrato dalle loro diverse collaborazioni tra cui “Nuthin’ but a ‘G’ Thang” inclusa nel rivoluzionario album “The Chronic”, il grande successo nominato ai Grammy “Gin And Juice” (1994) e le iconiche “Still D.R.E.” e “The Next Episode”, nonché l’esibizione durante l’half-time del Super Bowl del 2022 e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

In questo senso, “MISSIONARY” rappresenta non soltanto una celebrazione della loro carriera, ma anche un’evoluzione in linea con la crescita artistica e personale dei due hitmaker. “Sento che probabilmente è la migliore musica che ho mai prodotto e ne vado molto fiero”, racconta DR DRE in un’intervista rilasciata a COMPLEX. “In MISSIONARY siamo ad un altro livello di maturità, sia dal punto di vista della produzione sia per quanto riguarda i testi”.