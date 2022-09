SLIPKNOT: è uscito il nuovo album “The End , So Far”

Gli SLIPKNOT, band vincitrice di un GRAMMY Award, pubblicano il loro nuovo e attesissimo album in studio dal titolo THE END, SO FAR oggi venerdì 30 settembre su etichetta Roadrunner Records.

Parlando del nuovo album Crahan dice “Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine”.

Prodotto dagli SLIPKNOT e da Joe Barresi, THE END, SO FAR contiene il singolo “The Chapeltown Rag”, uscito a sorpresa nel 2021 e arriva dopo l’album di grandissimo successo del 2019 WE ARE NOT YOUR KIND, che ha segnato il terzo consecutivo #1 della band nella Billboard 200. L’album ha avuto un successo globale con il debutto alla posizione #1 nelle classifiche album di dodici paesi in tutto il mondo, incluso UK, Australia, Canada e Messico, con il debutto nella Top 5 in altri dodici paesi tra cui Germania, Francia, Svezia e Italia.

L’album è stato anticipato dai due brani “The Dying Song (Time To Sing)” e “Yen”. “The Dying Song (Time To Sing)” , uscito a sorpresa a luglio accompagnato dal video diretto da M. Shawn ‘clown’, ha raccolto ampi consensi sia da parte del pubblico che della critica.

THE FADER ha dichiarato: “Spacca!”, e Rolling Stone l’ha elogiato come una “nuova elegia punitiva”. Anche per il secondo brano “Yen” , uscito ad agosto , M. Shawn “clown” Crahan ha diretto il video musicale (guardalo qui)

Foto di Roberto Finizio