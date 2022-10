SKID ROW: è uscito il nuovo album “The Gang’s All Here”

Gli SKID ROW hanno pubblicato il nuovo singolo “Time Bomb”. Il video di “Time Bomb” è stato co-diretto dallo stesso Rachel Bolan e dall’acclamato regista Dale ‘Rage’ Resteghini (Five Finger Death Punch, Guns N Roses), voluto appositamente dallo stesso Bolan per trasportare sullo schermo la propria visione artistica. Rage è noto per la sua capacità di ottenere prestazioni estremamente viscerali.

“Co-dirigere il video con Dale è stata una grande esperienza di apprendimento. La sua energia è contagiosa e la sua conoscenza è enormemente vasta. Era qualcosa che non avevo mai fatto prima e probabilmente non l’avrei fatto se non fosse stato per Scotti Hill che mi disse: ‘Dovresti dirigere il nostro prossimo video. È stato come scrivere una canzone con l’unica differenza che i personaggi sono reali. Si trattava di dare vita alla mia visione.”

“Time Bomb” è il terzo estratto dal nuovissimo album “The Gang’s All Here”, in uscita il 14 ottobre 2022 su earMUSIC. “The Gang’s All Here” è stato prodotta da by Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Ghost).

Skid Row, ragazzi del New Jersey con attitudine punk e metal, determinati a conquistare il mondo. Divennero rapidamente un nome di punta, pubblicando alcuni dei più grandi e di maggior successo album hard rock degli anni ’80 e ’90. Quando MTV era tutto, la band multiplatino è esplosa in TV e radio di tutto il mondo con successi come “18 and Life” e “Youth Gone Wild“, raggiungendo il #1 nelle classifiche Billboard degli Stati Uniti con il secondo album “Slave To The Grind“.

SKID ROW is:

Rachel Bolan – bass, vocals (backing)

Dave “The Snake” Sabo – guitars, vocals (backing)

Scotti Hill – guitars, vocals (backing)

Rob Hammersmith – drums

Erik Grönwall – vocals (lead)