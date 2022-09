RED HOT CHILI PEPPERS: per l’uscita di “Return of the Dream Canteen” 40 negozi aprono la sera del 14 ottobre

Cresce l’attesa per il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers Return of the Dream Canteen in uscita il 14 ottobre.

Return of the Dream Canteen è il secondo album della band nel 2022, a distanza di 6 mesi da Unlimited Love che ha scalato i vertici delle classifiche di vendita ed è certificato platino in US distinguendosi come il più grande album rock dell’anno.

Per la pubblicazione è prevista un’iniziativa per tutti fan della band: i negozi delle principali città italiane apriranno eccezionalmente la sera precedente alla release del 14 ottobre per permettere ai fan di acquistare l’album anche in una versione speciale e con un gadget in esclusiva in omaggio.

Continuando a conquistare il pubblico di tutte le generazioni, la band con questo album, il secondo prodotto da Rick Rubin nel 2022 , rafforza ulteriormente la sua reputazione come band all’apice del successo che cavalca la cresta di un’innegabile onda creativa.

Questo l’elenco de negozi che aderiscono all’iniziativa: