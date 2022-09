QUEENS OF THE STONE AGE annunciano la ristampa di tre album classici

A più di un quarto di secolo dalla loro prima apparizione dal Deserto, i Queens Of The Stone Age hanno deciso di ristampare tre dei loro album di riferimento con edizioni limitate in vinile colorato, nuovi artwork esclusivi e altro ancora.

Cominciamo da dove tutto ebbe inizio: torna in stampa dopo un lungo decennio l’album di debutto omonimo dei Queens Of The Stone Age del 1998, che riapparirà sulle piattaforme digitali il 22 settembre e uscirà in vinile il 21 ottobre. Riportato alla sua tracklist originale e adornato con l’artwork di Frank Kozik ormai introvabile, la prossima versione dell’omonimo debutto avrà una obi-strip disegnata dal collaboratore di lunga data Boneface e sarà disponibile in vinile nero standard e in edizione limitata in vinile arancione opaco.

Il 9 dicembre riprenderanno vita due dei lavori più recenti dei Queens Of The Stone Age: …Like Clockwork, l’album del 2013 plurinominato ai GRAMMY e finito dritto al #1 nella Billboard 200 e Villains del 2017.

…Like Clockwork torna nuovamente tagliato dai nastri master originali con artwork alternativo e obi-strip di Boneface, in edizione limitata in vinile acquamarina disponibile esclusivamente su Queens Of The Stone Age e/o Matador Records, oltre a un’edizione limitata in vinile rosso disponibile in tutti gli altri negozi.

Villains viene ristampato in una confezione speciale in occasione del 5° anniversario con incisione, obi-strip, e un nuovo poster di Boneface, in edizione limitata in vinile trasparente verde erba disponibile esclusivamente su Queens Of The Stone Age e/o Matador Records, oltre a una edizione limitata in vinile bianco disponibile in tutti gli altri negozi.