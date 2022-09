PLACEBO: ascolta la cover di “Shout” dei Tears For Fears

I Placebo condividono oggi “Shout“, cover dell’iconico singolo dei Tears For Fears.

Il singolo “Shout”, tratto dall’album Songs From The Big Chair dei Tears For Fears, ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 nel 1985 e si aggiunge a una ricca serie di cover di canzoni degli anni ’80 realizzate dai Placebo. La band ha coverizzato artisti come Sinead O’Connor (“Jackie”), The Smiths (“Bigmouth Strikes Again”), The Pixies (“Where Is My Mind?”) e la più celebre di tutti, Kate Bush (“Running Up That Hill”).



In questa ultima interpretazione dei Placebo, “Shout” diventa una cupa marcia industriale. Dato che l’autore originale del singolo, Roland Orzabal, ha dichiarato che “Shout” ha a che fare con la protesta politica, è anche il giusto seguito dell’ultimo album dei Placebo, Never Let Me Go, che si è distinto per i commenti sulla saturazione tecnologica, la crescente intolleranza e la crisi climatica.

I Placebo cominceranno presto quello che sarà un tour da tutto esaurito nel Regno Unito e in Europa nel corso dell’anno.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/placebo2022



PLACEBO UK + EUROPEAN 2022 HEADLINE TOUR DATES



OTTOBRE 2022

Sat 1 – Frankfurt, Germany – Festhalle

Tue 4 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

Thu 6 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

Sat 8 – Copenhagen, Denmark – Vega – SOLD OUT

Mon 10 – Oslo, Norway – Sentrum Scene – SOLD OUT

Tue 11 – Stockholm, Sweden – Cirkus – SOLD OUT

Thu 13 – Helsinki, Finland – Ice Hall Black Box

Fri 14 – Tallin, Estonia – Saku Arena Black Box

Mon 17 – Warsaw, Poland – Expo XXI Hall 3

Wed 19 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

Sat 22 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

Mon 24 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Wed 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

Thu 27 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

Sat 29 – Zurich, Switzerland – Samsung Hall

Mon 31 – Prague, Czech Republic – O2 Universum

NOVEMBRE

Wed 2 – Vienna, Austria – Stadthalle

Fri 4 – Esch El Azette, Luxembourg – Rockhal

Mon 7 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Tue 8 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Thu 10 – Nancy, France – Zenith

Fri 11 – Paris, France – Accorhotels Arena – SOLD OUT

Sun 13 – Bordeaux, France – Arkea Arena

Mon 14 – Rennes, France – La Liberte – SOLD OUT

Fri 18 – Portsmouth, UK – Guildhall – SOLD OUT

Sat 19 – Brighton, UK – Brighton Centre – SOLD OUT

Mon 21 – Liverpool, UK – Eventim Olympia – SOLD OUT

Tue 22 – Manchester, UK – O2 Victoria Warehouse – SOLD OUT

Thu 24 – Cardiff, UK – Motorpoint Arena

Sat 26 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Sun 27 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Tue 29 – Leicester, UK – De Montford Hall – SOLD OUT

Wed 30 – Leeds, UK – O2 Academy Leeds – SOLD OUT



DICEMBRE

Fri 2 – Newcastle, UK – O2 City Hall – SOLD OUT

Sat 3 – Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow – SOLD OUT

Mon 5 – Dublin, Ireland – 3 Arena

Wed 7 – Cambridge, UK – Corn Exchange – SOLD OUT

Thu 8 – Birmingham, UK – O2 Academy 1 – SOLD OUT

Photo Credit: Mads Perch