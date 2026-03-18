PLACEBO: in concerto il 6 novembre all’Unipol Forum di Milano per il “30th Anniversary Tour”

Annunciata l’unica data italiana dei Placebo, in programma il 6 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano, nell’ambito di un ampio tour che nel 2026 li vedrà protagonisti tra Regno Unito ed Europa per celebrare i trent’anni dall’uscita del loro iconico album di debutto.

PLACEBO

6 novembre 2026 – Assago (Milano) – Unipol Forum

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4lGovkq

su Vivaticket > https://tidd.ly/3PrTIvn

o su > https://ticketmaster.evyy.net/MKAWRq

Il nuovo tour accompagna l’annuncio di Placebo RE:CREATED, la nuova versione del disco che li ha consacrati a livello internazionale in uscita il 19 giugno 2026.

Durante i live, la band proporrà una scaletta incentrata sui primi due album, Placebo e Without You I’m Nothing, riportando sul palco anche brani storici che non venivano eseguiti dal vivo da oltre vent’anni. Il tour prenderà il via dal Portogallo per poi attraversare tutta Europa e concludersi nel Regno Unito, per un totale di 36 date davanti a centinaia di migliaia di fan.

Placebo RE:CREATED

Con Placebo RE:CREATED, i Placebo tornano su loro primo fondamentale lavoro proponendo nuove versioni di tutti i brani originali, arricchite da due tracce bonus: «Consideriamo questo disco come una director’s cut – dicono i membri della band – Non lo abbiamo ricreato da zero: siamo tornati ai nastri originali portando dentro 30 anni di esperienza live. Quando abbiamo realizzato il primo album, non avevamo ancora l’esperienza o le competenze tecniche per tradurre completamente ciò che avevamo in mente. Nel tempo, le canzoni hanno preso vita sul palco, crescendo ed evolvendosi». Le versioni del nuovo disco mantengono lo spirito originario ma acquistano nuova forza e profondità. Tra queste, anche i celebri singoli “Nancy Boy” e “36 Degrees”.

Uscito nel 1996, in piena era Britpop, l’album di debutto dei Placebo si è imposto per il suo approccio provocatorio e fuori dagli schemi, affrontando temi come identità, sessualità, dipendenza e alienazione con un linguaggio diretto e senza compromessi. Un disco che ha segnato un’epoca e contribuito a definire in modo indelebile il sound della band.

L’album è stato ricreato da Brian Molko e Rob Kirwan partendo dai nastri originali e mixato da Adam Noble: «È una celebrazione delle nostre origini e un punto d’incontro tra ciò che eravamo e ciò che siamo oggi». Il risultato è una raccolta che preserva l’immediatezza e l’attitudine originale, spingendo al contempo il suono verso nuove direzioni.

PLACEBO

6 novembre 2026 Assago (Milano), Unipol Forum

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4lGovkq

su Vivaticket > https://tidd.ly/3PrTIvn

o su > https://ticketmaster.evyy.net/MKAWRq

Il nuovo album Placebo RE:CREATED è disponibile ora per il pre-order: https://placebo.ffm.to/recreated.OPR. Coloro che avranno pre-ordinato l’album, potranno accedere a una presale anticipata dei biglietti del tour alle ore 10:00 di martedì 24 marzo.

I biglietti per la data italiana del 30th Anniversary Tour saranno disponibili con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo su priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 marzo, mentre la vendita generale partirà dalle ore 10:00 di venerdì 27 marzo.