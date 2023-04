PJ HARVEY: esce il 7 Luglio il decimo album “I Inside the Old Year Dying”

PJ Harvey pubblica oggi un nuovo singolo “A Child’s Question, August“, e annuncia il suo decimo album in studio, I Inside the Old Year Dying. Il nuovo album, il primo della Harvey dopo The Hope Six Demolition Project nominato ai Grammy nel 2016, uscirà il 7 luglio via Partisan Records. L’album è prodotto dai collaboratori di lunga data Flood e John Parish. Il brano pubblicato oggi è accompagnato da un video, diretto da Steve Gullick.

PJ Harvey ha suscitato molto interesse sin dall’inizio della sua carriera ed è l’unica musicista ad aver ricevuto più volte il Mercury Music Prize del Regno Unito, vincendo prima nel 2001 per Stories From The City, Stories From The Sea e di nuovo nel 2011 perLet England Shake. Poetessa e visual artist affermata, oltre che musicista e songwriter, il suo lavoro colpisce per la sua originalità: vivido, coinvolgente e distinto. Dopo l’uscita di The Hope Six Demolition Project, che ha raggiunto il primo posto tra gli album in UK, ha scritto composizioni per teatro e cinema; più recentemente per l’acclamata miniserie Bad Sisters di Sharon Horgan.