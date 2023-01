LE VIBRAZIONI: pubblicato il nuovo singolo “Ridere Ancora”

Dopo “Rosa Intenso” brano con cui Le Vibrazioni hanno celebrato la libertà sessuale del corpo femminile contro ogni tipo di pregiudizio e stereotipo, Le Vibrazioni escono con “Ridere Ancora”, un nuovo singolo, che racconta come ridere possa essere l’antidoto per ogni nostro difetto.

Il singolo è contenuto nell’ultimo EP “VI” (Artist First), un lavoro nel quale Le Vibrazioni hanno concentrato sei brani che raccontano, in mondo chiaro, una presa di posizione sonora e dove emerge l’animo più viscerale della band che presenta un sound compatto e in continua evoluzione.

“Ridere ancora è la prima canzone scritta in pandemia” racconta Francesco Sarcina “È un brano per non dimenticare, ma non per vivere nel terrore, semmai per imparare e fare meglio perché l’essere umano tende a scordare facilmente. Una canzone che parla del saper dare valore al ridere assieme alle persone importanti”.

LE VIBRAZIONI in concerto

Le Vibrazioni torneranno dal vivo con un nuovo tour prodotto da 432 e Color Sound, di cui sono state già annunciate le prime date:

– 4 marzo a Roma (LARGO VENUE)

– 8 marzo a Milano (FABRIQUE)

– 10 marzo Torino (HIROSHIMA MON AMOUR)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Zg1bOP