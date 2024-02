KINGS OF LEON: esce il 10 maggio il nuovo album “CAN WE PLEASE HAVE FUN”

La rock band multiplatino e vincitrice ai GRAMMY Awards KINGS OF LEON pubblica il nuovo singolo “Mustang“ che anticipa l’uscita del nuovo album – il nono in studio – intitolato “Can We Please Have Fun”, disponibile dal 10 maggio.

“Mustang” è una canzone rock martellante ad alto tasso energetico da ascoltare a tutto volume.

“Can We Please Have Fun”, come suggerisce il titolo, è il manifesto di una delle più grandi rock band dei nostri giorni. Una band che si scatena, prova cose nuove e che si diverte pure.

Registrato presso lo studio Dark Horse di Nashville e prodotto insieme al nuovo collaboratore Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine), l’album mostra un nuovo lato dei KINGS OF LEON.

Nel nuovo progetto discografico, la band ritorna alle proprie grintose origini e, al tempo stesso, si cimenta verso nuove direzioni.

È il suono di una band coesa sia nella visione sia nello scopo, libera da ogni aspettativa, nonché l’album che i KINGS OF LEON hanno sempre voluto realizzare. “È stato il disco più divertente a cui abbia mai preso parte”, afferma Caleb.

I KINGS OF LEON si stanno preparando per un anno monumentale e sono pronti a conquistare il mondo. “Quando sei una band, c’è un legame come nessun altro… e quando sei una famiglia, hai un legame come nessun altro“, racconta Caleb.

“Noi siamo entrambe le cose. Ho pensato: se mettiamo insieme tutte le nostre energie, chi può fermarci? Chi può fermarci se non noi?”.