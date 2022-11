GODSMACK: esce il 24 febbraio l’ottavo album “Lighting Up The Sky”

I GODSMACK sono orgogliosi di annunciare il nuovo e ottavo album “Lighting Up The Sky”, in arrivo il 24 febbraio 2023 tramite BMG. Sarà il primo album dopo quattro anni di silenzio, a seguito del tanto acclamato “When Legends Rise” del 2018.

L’ultimo full length della band ha raggiunto la posizione #1 nelle classifiche US Hard Rock, Rock e Alternative.

“Lighting Up The Sky” è stato co-prodotto dal cantante/chitarrista Sully Erna e Andrew “Mudrock” Murdock (Avenged Sevenfold, Alice Cooper).

Il commento di Erna: “Mi piace quando un disco ha la capacità di trasportare l’ascoltatore in un viaggio unico. Ho capito che c’è tutta una storia sul viaggio di un uomo, alti e bassi, credo che sia una storia a cui tutti si collegheranno, a livello umano, perché tutti abbiamo attraversato qualcosa di particolare nella vita.”

Con oltre 20 anni di successo, la rock band di Boston si è consolidata come uno dei titani dell’hard rock del XXI secolo.

Ad oggi i Godsmack hanno raggiunto la vetta della mainstream rock radio chart con ben undici singoli, tra cui “Bulletproof”, “Unforgettable”, “When Legends Rise” e “Under Your Scars”, tutte estratte dall’ultimo album.

Vendendo oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo la band ha pubblicato in totale sette album in studio; Godsmack (1998), Awake (2000), Faceless (2003), IV (2006), The Oracle (2010), 1000hp (2014), e When Legends Rise (2018).