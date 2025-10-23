FOO FIGHTERS: è uscito il nuovo singolo “Asking For A Friend”

Con un approccio melodico decisamente più dark, “Asking for a Friend” risulta ancora più intenso ed energico rispetto al suo predecessore “Today’s Song”, con un ritornello che esplode con la frase “What is real? I’m asking for a friend…” e il finale del brano che riecheggia con un grido lacerante “Or is this the end?”.

Dave Grohl ha scritto un lungo commento (https://FooFighters.lnk.to/DG-TakeCover) sull’ispirazione per la nuova musica e il prossimo tour. Questo un estratto del post:

“Dal nostro ritorno sul palco a San Luis Obispo cinque settimane fa, ci è stato ricordato perché amiamo e saremo sempre devoti al progetto dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e guardare una lista di trent’anni di canzoni da rispolverare, al reinventare le versioni dei brani con l’incredibile benedizione dell’unico e solo Ilan Rubin alla batteria, al riconnetterci con i nostri fantastici fan e travolgerli con tutto ciò che abbiamo (indipendentemente da quanto sia grande il locale), perché non saremmo qui senza di loro, abbiamo il nucleo più solido che si possa avere.

E il sole sta finalmente sorgendo all’orizzonte.

Quale modo migliore per condividere il panorama se non con gli amici più cari?

Nel 1992 ho visto per la prima volta i leggendari Kyuss esibirsi all’Off Ramp di Seattle e ho conosciuto il signor Josh Homme. La band era amica di un mio amico, e in poco tempo il loro album Blues for the Red Sun divenne la colonna sonora di quell’estate.



33 anni dopo, e con tanti chilometri alle spalle, ho condiviso alcuni dei momenti musicali più gratificanti della mia vita con il mio caro amico Josh. Un legame così forte che va ben oltre il suono che abbiamo creato insieme.



È quindi con grande felicità che possiamo condividere questo nuovo capitolo insieme alla sua potentissima band, i Queens of the Stone Age.

Mettetevi al riparo.

Ma nulla di tutto questo sarebbe completo senza la condivisione di nuova musica da parte di Pat, Nate, Chris, Rami, Ilan e me.

“Asking for a Friend” è una canzone per coloro che hanno aspettato pazientemente al freddo, affidandosi alla speranza e alla fede affinché il loro orizzonte appaia. Cercando una “prova” mentre si resta aggrappati a un desiderio, fino a quando il sole non torna a splendere.

Una delle tante canzoni in arrivo…”

Insieme al singolo, i Foo Fighters hanno annunciato anche il loro primo tour negli stadi americani dopo il gigantesco Everything or Nothing at All Tour del 2023-2024, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo.

Il nuovo tour prenderà il via il 4 agosto al Rogers Stadium di Toronto e si concluderà (per ora) il 26 settembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

I Queens of the Stone Age saranno la band di supporto in tutte le date, tranne il 12 settembre a Fargo.

Foo Fighters sono Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin.