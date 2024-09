FATHER JOHN MISTY: esce il 22 novembre il nuovo album ‘Mahashmashana’

Josh Tillman ha reso noti i dettagli dell’uscita del suo sesto album come Father John Misty, ‘Mahashmashana’, prodotto da lui stesso e da Drew Erickson con la produzione esecutiva di Jonathan Wilson. ‘Mahashmashana’ uscirà venerdì 22 novembre su Bella Union (in UK e Europa) e su Sub Pop (resto del mondo).

‘Mahashmashana’ contiene otto canzoni per una durata totale di 50 minuti e include i singoli “I Guess Time Makes Fools of Us All”, “She Cleans Up”, “Screamland” e “Josh Tillman and The Accidental Dose”. Questi ultimi due sono stati mixati da BJ Burton.

Per accompagnare l’annuncio Father John Misty condivide il nuovo singolo “Screamland”, un’epopea di 7 minuti che vede la partecipazione di Alan Sparhawk dei Low alla chitarra e un suggestivo arrangiamento di archi scritto da Drew Erickson.

Estefania Kröl dice del video: “E’ un viaggio visivo attraverso le profondità della canzone e cattura l’essenza sia della musica che degli artisti. Father John Misty si fonde perfettamente nella scena, diventando parte della città, un eco vivente di ‘Screamland’”.

Mahāśmaśāna (महामशान)— grande terreno di cremazione, tutte le cose vanno lì.