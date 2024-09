DAVIDE VAN DE SFROOS: esce l’1 Novembre “Van the Best”, in attesa del concerto al Forum di Milano

DAVIDE VAN DE SFROOS ha annunciato la pubblicazione, il prossimo 1 novembre, di “VAN DE BEST”, non il solito best of ma una vera e propria raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista. “VAN DE BEST”, in uscita per BMG/MyNina, conterrà 49 grandi successi pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico.

È lo storyteller del Lago di Como a spiegare il perché di questa importante uscita: “Mi sono messo in testa di fare un viaggio a ritroso sul sentiero del mio percorso musicale. Ho scelto 49 mie canzoni che ho ricantato e risuonato con l’aiuto di una miriade di musicisti e tre studi di registrazione che lavoravano in contemporanea. Un lavoro molto minuzioso che ci ha permesso di riproporre tanti brani del passato rispettandone lo spirito e la struttura ma regalandogli l’autenticità del presente e del suono di questo tempo”.

Ma non è tutto. Oltre alla musica i fan troveranno molto altro nel box: “All’interno non un semplice libretto, ma una raccolta di pagine nello stile esatto dei miei taccuini, creata in esclusiva con materiale inedito, disegni e foto. Quindi, sono contento di presentarvi il VAN DE BEST. Spero sia di vostro gradimento”.

Ad anticipare l’uscita, a partire da oggi, verrà pubblicata ogni settimana una traccia di “VAN DE BEST”. La prima non poteva che essere “YANEZ”, il singolo pubblicato il 16 febbraio 2011 in occasione della partecipazione di DAVIDE VAN DE SFROOS all’edizione n.61 del Festival di Sanremo.

Il brano, contenuto nell’omonimo album, arrivò quarto al festival regalando al cantautore un grande successo di pubblico e il disco d’oro.

“Ho scritto Yanez in una sera di settembre che potrei definire agrodolce – ricorda VAN DE SFROOS aprendo il cassetto dei ricordi – Avevo cenato sul balcone con un amico, la mia famiglia era rimasta sulla riviera adriatica a Cesenatico, il luogo dove trascorsi la mia infanzia marinara. Quando il mio ospite se ne andò rimasi lì, sul balcone, solo con la chitarra e mescolai un pò di nostalgia e un pò di buoni ricordi di quei luoghi pensando prevalentemente a mio padre che era un grande fan dell’eroe salgariano e che aveva passato parecchio tempo proprio a Cesenatico prima di salpare. Non l’ho mai considerata una canzone triste perchè è stata per me un tributo importante a degli anni salati e indimenticabili”.

Il prossimo 23 novembre DAVIDE VAN DE SFROOS salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago (MI) ma qeuesta volta non sarà un semplice concerto ma uno show unico: una vera e propria festa per Van De Sfroos e i suoi fan che avranno modo di condividere con il cantautore più volte vincitore del Premio Tenco le canzoni e la storia di questi 25 anni di carriera solista.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TEhjZ5