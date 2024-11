DAVIDE VAN DE SFROOS + Lorenzo Bonfanti: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Alessia Belotti



Una serata memorabile quella di Davide Van De Sfroos all’Unipol Arena di Assago, dove il cantautore lariano ha celebrato i suoi 25 anni di carriera solista con un concerto che rimarrà nella storia. Promessa mantenuta: un evento speciale, annunciato come una grande festa collettiva, che ha visto l’artista esibirsi per oltre due ore e 45 minuti con una scaletta di 27 brani.

L’atmosfera è stata scaldata in apertura dal talentuoso one-man band Lorenzo Bonfanti, che con la sua energia ha preparato il pubblico all’arrivo di Davide. Da quel momento, il palco si è trasformato nel cuore pulsante di una celebrazione musicale che ha ripercorso i momenti più iconici della carriera del cantautore. Dai classici intramontabili come “Ninna nanna del contrabbandiere” ai successi più recenti come “Cyberfolk”, ogni brano è stato eseguito con la passione e l’autenticità che contraddistinguono Van De Sfroos, trasportando il pubblico in un viaggio unico nel suo universo musicale.

Tra i momenti più emozionanti, le interpretazioni di “La curiera” e “Il figlio di Guglielmo Tell” hanno fatto alzare in piedi l’intera arena, con il pubblico a cantare a squarciagola. Particolarmente toccante l’esecuzione acustica di “Sciur capitan”, con l’accompagnamento del violinista Angapiemage Galiano Persico, che ha regalato al pubblico un momento di intensa introspezione.

La serata ha offerto anche un’incursione nel blues, una delle grandi passioni dell’artista, con l’accompagnamento dei chitarristi Maurizio “Gnola” Glielmo e Francesco Piu. I tre, insieme, hanno dato vita a performance indimenticabili di brani come “La macchina dello zio Toni”, “Ventana blues” e “Paradiso dello scorpione”, fondendo le sonorità del Mississippi con quelle del Lago di Como in un connubio straordinario.

Davide Van De Sfroos ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica folk italiana, grazie alla sua capacità unica di raccontare storie di persone e luoghi spesso dimenticati, con una profondità che tocca il cuore.

Una serata indimenticabile per i fan e un trionfo per un artista che continua a lasciare un segno indelebile nella scena musicale italiana.

DAVIDE VAN DE SFROOS: la scaletta di Milano

Ki

Nona Lucia

Pulènta e galèna frègia

Lo sciamano

New Orleans

Manoglia

La machina del ziu Toni

Me canzun d’amuur en scrivi mai

Il minatore di Frontale

Manicòmi

Oh Lord, Vaarda Gio

Ninna nanna del contrabbandiere

40 pass

BIS:

Il mitico Thor

Ventanas

Il paradiso dello scorpione

Grand Hotel

Yanez

La ballata del Cimino

La curiera

Akuaduulza

Il figlio di Guglielmo Tell

Cau boi

De Sfroos

BIS 2:

Sciur capitan

La balera

Cyberfolk