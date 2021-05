AMY WINEHOUSE: “At The BBC” in uscita in versione 3CD e 3LP

“Amy Winehouse At The BBC” è una raccolta disponibile in 3LP e 3CD che racconta le molte straordinarie esibizioni di Amy Winehouse, probabilmente il più grande e genuino talento emerso nella musica britannica negli ultimi decenni.

Compra il disco in versione CD Audio > https://amzn.to/3b5z6lR

Compra il disco in versione Vinile > https://amzn.to/2QYEjF5

Sarà pubblicato domani 7 maggio 2021, su etichetta UMC / Island. Per la prima volta questa versione aggiornata offre versioni solo audio delle canzoni presenti in “A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland” e “BBC One Sessions Live at Porchester Hall.

Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un’ulteriore prova di quanto fosse un’artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente.

“Amy Winehouse At The BBC” include le prime session alla BBC Radio, la musica delle sue esibizioni televisive, nonché gemme, rarità, cover uniche e versioni dal vivo di brani ormai classici come “Frank” e “Back To Black“. Nella confezione è incluso anche un libretto di 20 pagine illustrato con fotografie rare.

Il Disco 1 è una selezione di registrazioni scelte dal conduttore televisivo, cantautore e musicista Jools Holland. Nel Disco 2 ci sono ben 14 canzoni del periodo 2004 al 2009. Il Disco 3 presenta le esibizioni delle memorabili session di Amy alla Porchester Hall.

Questa raccolta è il giusto tributo alla sua impareggiabile abilità artistica, al talento fenomenale e alla sua forza straordinaria come autrice, cantante e interprete di classici.

Compra il disco in versione CD Audio > https://amzn.to/3b5z6lR

Compra il disco in versione Vinile > https://amzn.to/2QYEjF5