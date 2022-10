ALTER BRIDGE: è uscito il settimo album “Pawns & Kings”

Gli ALTER BRIDGE tornano con il quarto brano tratto dal nuovo album “Pawns & Kings” pubblicato oggi 14 ottobre. “This Is War” è la roboante traccia di apertura del disco che getta le basi per il viaggio musicale che gli ascoltatori intraprenderanno con il nuovo album degli ALTER BRIDGE.

Con Myles Kennedy alla voce/chitarra, Mark Tremonti alla chitarra/voce, Brian Marshall al basso e Scott Phillips alla batteria, la band dà il meglio di sé in questo brano aggressivo che mette in mostra l’abilità musicale che ha fatto guadagnare loro un esercito globale di fan.

Pawns & Kings – il settimo album in studio della band – è uscito etichetta Napalm Records. Dai riff iniziali di “This Is War” alla title track che chiude l’album “Pawns & Kings”, gli Alter Bridge tornano con un album di brani intensi, nati dopo che il ciclo del loro ultimo album è stato interrotto dalla pandemia globale. Brani come “Dead Among The Living”, “Silver Tongue” e “Holiday” mettono in mostra il caratteristico songwriting per cui la band è nota. L’album offre numerose avventure epiche, con tre canzoni che superano i sei minuti ciascuna. Il brano “Fable Of The Silent Son” dura 8:29 ed è la canzone più lunga registrata dalla band, un primato finora detenuto da “Blackbird”. Mark Tremonti esce dal suo ruolo di voce secondaria per prendere il comando in “Stay”, una ballata introspettiva che diventerà sicuramente una delle preferite dai fan dal vivo.

Conosciuta per il suo caratteristico attacco a doppia chitarra sostenuto da una sezione ritmica trainante, “Silver Tongue” è una delle canzoni più dure del catalogo recente della band. Il video musicale animato è stato creato e diretto da Ollie Jones di Better Feeling Films (Myles Kennedy, Prodigy, Psychedelic Porn Crumpets).

Pawns & Kings vede gli Alter Bridge riunirsi con il produttore e collaboratore di lunga data Michael “Elvis” Baskette per creare una collezione di nuove memorabili aggiunte all’impressionante catalogo della band.