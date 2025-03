“IMAGINE DRAGONS. Live from the HOLLYWOOD BOWL” al cinema il 27, 28, 29 marzo

Gli Imagine Dragons, 98 milioni di album venduti e 240 miliardi di stream totali, arrivano al cinema da Los Angeles con un attesissimo evento speciale solo il 27, 28, 29 marzo.

Nell’iconico contesto dell’Hollywood Bowl, la celebre band vincitrice di un GRAMMY® ha dato vita a un’eccezionale collaborazione con la Los Angeles Film Orchestra per eseguire i suoi più grandi successi e le nuove hit in testa alle classifiche.

Durante un concerto di quasi due ore, la band ha fuso il suo sound esplosivo e catartico con splendidi e complessi arrangiamenti sinfonici, eseguiti sul palco da oltre 40 musicisti.

L’evento, ripreso nell’autunno del 2024, ha permesso a molti giovani fan di partecipare per la prima volta a un concerto in cui la band è affiancata da un’orchestra e ha regalato agli appassionati di lunga data una serata indimenticabile. La scaletta ha incluso reinterpretazioni di brani leggendari degli Imagine Dragons come Radioactive, Demons e Believer, culminando in un gran finale con spettacolari fuochi d’artificio che hanno portato a una sorprendente chiusura.

L’evento è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios con il media partner Radio DEEJAY.

Inoltre, per celebrare il decimo anniversario di “Smoke + Mirrors”, il secondo album degli Imagine Dragons, il 25 aprile sarà pubblicata l’edizione speciale: “Smoke + Mirrors Ten“.

Saranno disponibili: un Vinile colorato Ocean Blu “Reflections (From the Vault of Smoke + Mirrors)” contenente 13 demo inedite del periodo di “Smoke + Mirrors”; un cofanetto esclusivo di 3 LP in vinile nero e un cofanetto esclusivo di 3 LP in vinile colorato, entrambi in tiratura limitata, contenenti quattordici demo inedite del periodo , tra cui l’esclusivo “I Bet My Life (Demo)”, 6 litografie esclusive con opere d’arte originali e rivisitate di Tim Cantor che, per l’occasione, ha anche realizzato una rivisitazione della copertina e il nuovo vinile “Reflections (from Vault of Smoke + Mirrors)”.