IMAGINE DRAGONS: la musica ci salverà tutti (o forse lo ha già fatto)

Articolo di Silvia Cravotta | Foto di Andrea Ripamonti

Un inizio migliore non si poteva chiedere. In una tiepida serata di maggio a Milano, gli Imagine Dragons hanno dato il via non solo alla leg europea del loro tour mondiale ma anche alla stagione dei concerti estivi all’Ippodromo SNAI La Maura, lo stesso posto dove si erano esibiti tre anni fa nell’ambito degli I-Days. In tutto questo tempo tante cose sono cambiate, ma per fortuna loro sono rimasti gli stessi. E hanno portato con sé non solo le loro hit che vantano numeri da capogiro (per copie vendute, streaming su Spotify, premi ricevuti) ma anche le nuove canzoni di LOOM, sesto album in studio che dà il titolo alla loro tournée che a giugno toccherà anche Padova e Napoli. Con loro anche gli effetti speciali che hanno fatto del concerto un grande show: fumo, fiamme, laser, fontane fredde e cinque – ben cinque! – lanci di stelle filanti, ogni volta di colore diverso, che hanno avvolto il pit. Ma soprattutto hanno riportato a Milano la loro umanità, non solo musicale ma anche personale.

Che si trattasse di un appuntamento importante per Milano lo si era capito sin dal mattino, quando già alle pensiline dei mezzi e negli avvisi in metro passavano le informazioni di servizio per gli spostamenti serali verso l’Ippodromo. Ancora di più sulle carrozze strapiene della M1, affollate di fan pronti a scendere alla fermata Uruguay, e poi nel tragitto verso la sede del concerto, dove si arrivava seguendo la corrente di un fiume umano senza interruzioni. Una moltitudine variegata che riempirà l’area gold e il prato retrostante: uomini e donne dalle età varie, molte mamme al seguito di figli adolescenti, tanti stranieri.

Declan McKenna, tra glam e protesta

Così, quando Declan McKenna sale sul palco per l’opening, si trova davanti un parterre già al completo. E se lo merita il pubblico questo artista preceduto dalla sua fama, più che meritata. Il cantautore inglese sale sul palco con la band e un outfit da vero divo glam rock: camicia a quadri bianchi e rossi sbottonata, cravatta azzurra e gialla annodata sulla pelle, occhiali con lenti rosse. La sua voce è un po’ ruvida, i suoi testi di protesta lo caratterizzano come artista impegnato, il sound è una sua personalissima versione del British indie rock.

Una combinazione che mischia con una bella energia in canzoni come Make Me Your Queen, Champagne e Nothing Works in modalità karaoke, con i testi che scorrono sullo schermo nel retropalco. Omaggia David Bowie con una intensissima cover di Heroes e gli Abba, con una versione acustica di Slipping Through My Fingers. Chiusura col botto con Brazil, canzone sulla corruzione ai Mondiali di calcio 2014 che lo ha reso famoso e conteso da più case discografiche, e British Bombs, un inno contro la guerra più che adatto al momento storico, con un McKenna scatenato che corre e urla da un lato all’altro del palco, con la cravatta annodata in testa. Una vera scoperta.

ID a Milano: un ritorno più che atteso

La band di Las Vegas arriva poco dopo le nove, introdotta da una intro registrata, nuvole di fumo e un buco nero in versione animata che aleggia sullo schermo. A differenza dell’ultima volta, con il frontman e fondatore Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon e il bassista Ben McKee, alla batteria non c’è più Daniel Platzman, che dopo una pausa ha lasciato ufficialmente l’anno scorso, ma Andrew Tolman, uno dei fondatori degli Imagine Dragons, tornato a esibirsi con loro nei tour dal 2023. Un cambio di formazione, uno dei tanti vissuti nei diciassette anni di vita del gruppo, che non sembra aver provocato scossoni al suo interno. Anzi. I quattro sono arrivati a Milano carichi di quell’energia che caratterizza le loro canzoni e le loro esibizioni, e non si sono risparmiati neanche per un momento in tutte le due ore dello show grandioso che hanno portato a Milano.

A partire da Fire This Hills, una delle tracce del nuovo album, scelta per aprire il concerto. Come per molte delle loro canzoni, il pop rock è leggero e orecchiabile ma il testo nasconde riflessioni profonde. Dan ci saluta con una esortazione, “You may be free”, mentre le colline rosse e blu in fiamme alle sue spalle, improvvisamente si spengono. Dal palco si sposta alla passerella che fende il pubblico, dove farà avanti e indietro per tutta la sera: una scelta che, insieme a un palco ciclopico e ai megaschermi che ci ripropongono il cantante e i musicisti in versione gigante, ha sicuramente permesso anche a chi era fuori dal pit di godersi al meglio tutta la serata. “È un concerto democratico”, si sente commentare tra il pubblico.

Imagine Dragons in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Thunder, con il suo ritornello accattivante e il suo ritmo incalzante, è inevitabilmente una esplosione di voci, quelle stesse che subito dopo canteranno tutte insieme l”aiaiah” che ritorna ritmicamente in Bones, che parla di mortalità con il classico sound targato ID. Per Dan è il momento di lanciare la sua dichiarazione d’amore a Milano, a colpi di “We love you, Milan”, che ripeterà più volte durante tutto il concerto. Il cantante ringrazia il pubblico per essere cresciuto con loro, lancia un appello ad amarsi l’un l’altro e a rispettarsi: più avanti nel corso della serata ringrazierà i suoi fan per aver salvato la sua vita e averlo aiutato a trovare la sua strada. Questo è il lato umano degli Imagine Dragons, di cui si accennava all’inizio: non solo perché in versione live la componente elettronica lascia più spazio al suono degli strumenti e alla voce di Dan, potente e versatile, ma anche perché vederli sul palco fa capire chiaramente quanto amino fare quel che fanno. Si divertono di brutto, e il loro frontman più di tutti.

Una bella intro guidata dalla chitarra lancia Take Me To The Beach, canzone tra rap e rock che invita a rilassarsi e a divertirsi, aiutata anche dalle dune e dalle palme che compaiono sul palco e dai grossi palloni da spiaggia (quelli a spicchi colorati, per intenderci) vengono lanciati tra il pubblico, che se li passa da una parte all’altra. Whatever It Takes, hit stranota, parte lenta e poi esplode, impossibile non farsi trascinare dal suo ritornello potente e assertivo, quello di chi sa che supererà tutte le difficoltà.

Per Next To Me, tutta la band si sposta nel B-Stage, in fondo alla passerella, dove c’è tempo anche per una cover di Lean On Me di Bill Withers. Il momento è intimo e lo si canta tutti insieme, fino al lancio scherzoso di un paio di calzini che Dan prontamente indossa. Mentre canta I Bet My Life scende dalla passerella e stringe un po’ di mani, poi risale per Bad Liar, ballata rock dalle strofe veloci. L’intro al piano di Wayne introduce Shots, si canta e si balla, e si continua con Nice To Meet You, canzone che starebbe benissimo in una pubblicità con il suo sound classico che rimanda a quello del primo decennio degli anni Duemila.

Il momento che precede I’m So Sorry è particolarmente intenso, non solo perché preceduto dallo splendido assolo di basso di Ben, ma anche perché arriva il momento topico (e anche molto atteso da oltre metà del pubblico) di ogni concerto degli Imagine Dragons: quello in cui Dan si toglie la maglietta. Le fiamme sputate sul palco non fanno che aumentare la temperatura già alta del parterre, fa decisamente troppo caldo per essere fine maggio! Questo è decisamente uno dei momenti migliori del concerto per la potenza che promana dal palco e il coinvolgimento di chi quel palco guarda.

Debutto in assoluto per The Promise, cover di When In Rome che, confessa Dan, aveva scelto per partecipare a una gara di band all’università, competizione miseramente persa. Per Radioactive il frontman si sposta alla batteria, per Demons al piano, il tutto sempre con una grande naturalezza, un bel sorriso sul viso e una gran voglia di far cantare chi è venuto ad ascoltarli. Impossibile non farlo, d’altronde, con canzoni come Sharks ed Enemy o con il mood rap di Eyes Closed. Tutti i componenti della band si mettono alle percussioni mentre sugli schermi scorrono video di loro giovani e dei loro concerti degli anni passati, che introducono Don’t Forget Me, prima della chiusura affidata a una altra pietra miliare della band come Believer, grandissima conclusione.

La band percorre tutta la passerella per salutare. Come aveva fatto durante il concerto, raccogliendo e sventolando una bandiera dell’Ucraina, Dan ringrazia con una bandiera della Palestina sulla spalla. Certe sensibilità si comprendono, anche senza dichiarazioni eclatanti. A concerto terminato, è ora di riprendere il fiume umano in direzione della fermata più vicina della metro, ma non Uruguay che è stata chiusa. Dopo una bella camminata fino a una affollatissima Lampugnano, tocca avere a che fare con gli orari notturni degli autobus milanesi prima di poter rientrare a casa. Ma è un piccolo prezzo da pagare, in fondo, dopo una serata del genere.

IMAGINE DRAGONS: la scaletta del concerto di Milano