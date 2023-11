NOVA: ascolta in anteprima streaming l’EP “Forse non è essenziale”

«“Forse non è essenziale” riprende il tema più caro ai NOVA, il viaggio. Un viaggio tra la realtà che ci avvolge, scaldandoci, stringendoci, ma soprattutto un viaggio tra i propri sogni e l’interiorità profonda che parte dalle proprie radici in connessione con il cielo stellato.

All’interno di questo album ci sono momenti illuminanti, di trasformazione, insieme alla sinergia di archetipi emozionali agli antipodi ad essi.

“Io amo viaggiare, ma odio arrivare”, ogni meta della nostra vita non è che un punto di stasi e l’inizio del decadimento nonché di ascesa di ciò che eravamo e ciò che saremo. Dunque, in un universo in cui anche il minimo e più infinitesimale oggetto è in costante movimento, la legge della natura suggerisce che la nostra persona debba viaggiare in un moto perpetuo per preservare la propria integrità, per progredire e per sopravvivere. Allora la domanda che ci poniamo durante questo viaggio è: “esiste un vero traguardo?”. Ma forse non è essenziale.»

NOVA

NOVA è un progetto musicale alternativo. Sperimentando diversi generi musicali, li mescolano tra loro con l’intento di condurre verso atmosfere crude e violente, alternate a visioni cosmiche ed eteree. Sempre a cavallo tra astrattismo e realtà, generano nell’ascoltatore riflessioni circa la fragilità dell’esistenza.

Crediti

Produzione a cura di Andrea Sologni e Lorenzo Borgatti

Registrato presso Donkey Studio (Bo) da Andrea Sologni e Lorenzo Borgatti

Mix e master: Andrea Sologni

Musica: Nova