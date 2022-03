THURSTON MOORE Group: il chitarrista e cantante dei Sonic Youth quest’estate in concerto a Prato, Bologna e Genova

Lo storico chitarrista/cantante dei Sonic Youth, protagonista della scena rock alternativa americana, sarà nel nostro paese accompagnato dalla sua band, sulla scia dei suoi più recenti successi, per tre imperdibili appuntamenti live tra giugno e luglio!

THURSTON MOORE Group



10 giugno 2022 – Prato Off Tune Festival

Biglietti in vendita > https://dice.fm



11 giugno 2022 – Bologna Nova

Biglietti in vendita > https://www.mailticket.it



21 luglio 2022 – Genova Balena Festival + Manuel Agnelli

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3D0CI5f

Thurston Moore è stato per trent’anni voce e chitarra dei Sonic Youth, band che più di ogni altra ha segnato lo sviluppo del rock alternativo americano come lo conosciamo oggi, fino a raggiungere, assieme alla notorietà mediatica, uno status di divi dell’immaginario alternativo. Ma la carriera di Thurston Moore è costellata anche da decine di collaborazioni – da Yoko Ono a John Zorn, da Bobby Gillespie a David Toop – pubblicazioni da solista, progetti e impegno per i diritti civili che ne fanno uno degli artisti più eclettici e ispirati in circolazione.

Sul palco sarà affiancato da una rodata line-up: Debbie Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards alla chitarra (Nought) e Jem Doulton alla batteria.