MOLTObELLO: ascolta in anteprima il nuovo singolo “Più mare meno pare”

«I nostri brani hanno coordinate precise, perché scritti sulla pelle.

“Più mare meno pare” è nato in una spiaggia di Sardegna, mentre ero in vacanza con amici. È lì che ho conosciuto lei. Non so come, ma mi sono innamorato. Lei pure, sembrava ricambiare.

L’unica sbatta? Eravamo entrambi fidanzati. Non sapevo cosa fare. E più passavano i giorni, più la testa mi si riempiva di pare. Era sera, in una spiaggia di Sardegna, la prima volta che ho cantato sottovoce “vorrei più mare e meno pare”.

Volete sapere come è andata a finire? Venite ai live.



Le sonorità di questo brano mi hanno aiutato a calmarmi e a chiarire ciò che avevo dentro. Ricercavo il mare dentro alla musica. Abbiamo usato il suono dei bambini che giocano al parco sotto tutta la canzone perché ci riporta alla spensieratezza e alla tranquillità di cui avevamo bisogno. Questa canzone è per tutte quelle persone che si sentono sovrastate dalle pare e che hanno voglia di scappare lontano.

Vogliamo che “Più mare meno pare” sia il loro posto sicuro in cui scappare.»

MOLTObELLO è un duo musicale composto dai fratelli Manuel e Gregory Caridi.

I due fratelli del Lago di Garda hanno alle spalle un progetto musicale in inglese, che ha permesso loro di sperimentare e di crescere. Tuttavia sentivano la necessità di mettersi ancora di più a nudo con le proprie esperienze, le proprie emozioni. Iniziano così a scrivere in italiano, nasce il nuovo progetto MOLTObELLO e a marzo 2021 esordiscono con il loro primo singolo “Ma io sono me”, che fin da subito ha un buon riscontro catturando l’attenzione della stampa locale, come l’intervista su L’Arena, importante quotidiano veronese.

Ad ottobre 2021 pubblicano il singolo “Sirmione”, che ottiene un ottimo riscontro e li fa entrare nelle playlist editoriali “Scuola Indie”, “Fresh Finds” e “New Music Friday Italia” di Spotify.

Il brano coglie anche gli apprezzamenti di RockIt che scrive: “quando le atmosfere si distendono, si ha la sensazione che il duo riesca ad offrire il suo lato artistico migliore: si prenda ad esempio la rarefatta “Sirmione”, traccia malinconica e grigia che riesce a trasportare in una dimensione sonora a metà strada fra i Beach House e i Coma_Cose.”

A dicembre 2021 pubblicano il loro primo EP “Foglio Rosa”, composto da sette brani che hanno come filo conduttore l’autenticità.

Se “Foglio Rosa” è stato il loro EP d’esordio, ora MOLTObELLO mira a prendere la patente.

Il duo ha infatti in programma l’uscita di diversi singoli per la prima metà del 2022 ed una promessa da mantenere: portare nella scena musicale italiana l’aria fresca del Lago di Garda.

