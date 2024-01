MOLTObELLO: ascolta in anteprima il nuovo EP “Eterno al Lotto”

«”Eterno al Lotto” è una scommessa rischiosa. Una scommessa fatta in silenzio, sopra una linea di confine. La sottile linea che divide il mondo dei bambini dal mondo dei grandi. Questo EP dei MOLTObELLO racconta la storia di chiunque si trovi sopra a quella linea, in bilico. In bilico tra il mondo dei bambini, in cui è ancora permesso sognare e credere in legami che dureranno per sempre, e il mondo frenetico dei grandi, in cui tutto dura niente e in cui l’unica unità di misura rimasta è il denaro. Scommettere che nel mondo dei grandi ci sia ancora spazio per il “per sempre” è un vero terno al Lotto.

Forse è una follia. Ma è l’unica strada per vivere in eterno. (E)terno al Lotto.»

MOLTObELLO è un duo musicale composto dai fratelli Manuel e Gregory.

O come piace definirlo a loro, MOLTObELLO è l’indie dell’indie.

Tutto esce da un garage di una casa del lago di Garda. Nonostante le loro pubblicazioni passate abbiano attirato l’interesse di diversi addetti al settore, ad oggi continuano a viaggiare senza manager ed etichetta.

Navigano a vista? Forse! Ma a giudicare dal sound lo fanno molto bene.

Il progetto nasce nel 2021, con la pubblicazione di “Ma io sono me”, una canzone con un testo in grado di far cambiare infinite volte il punto di vista dell’ascoltatore e che racchiude un messaggio fondamentale, l’accettazione di se stessi.

A dicembre dello stesso anno arriva un’altra canzone fondamentale per il percorso dei due fratelli, “Sirmione”, che oltre a dare una chiara identità sulla provenienza geografica del progetto, racconta con un sound internazionale, di come il paese lacustre abbia rischiato di essere sommerso dalle lacrime di un giovane.

Nel corso del 2022-23, MOLTObELLO si diverte dando sfogo alla libertà totale dettata dall’essere indie dell’indie: sperimentano nel garage, aprendo le finestre e facendo entrare la fresca aria del Lago di Garda.

Pubblicano quattro singoli tra cui “Cani Randagi” che conferma un’evoluzione nel sound e si fa portavoce di una generazione già dal primo verso: “tu pensa positivo che io penso ai ca**i miei, che vado per i trenta e vivo ancora dai miei”.

Suonano dal vivo a Milano e Verona (Mare Culturale Urbano, Verona Music Digital Fest) portando al pubblico numerose tracce inedite.

Alla domanda “cosa ci possiamo aspettare dal futuro?” Rispondono così: “quando sei in mezzo al lago l’orizzonte è statico, quasi noioso. È molto più figo guardare la prossima onda! Dicono sia meravigliosa.”

“Meraviglioso” è infatti il loro prossimo singolo in uscita il 22 settembre su tutte le piattaforme, singolo che fa da preludio al loro nuovo EP in arrivo a gennaio 2024.

