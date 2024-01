ELIO: ascolta in anteprima il nuovo EP “Un Nuovo Richiamo”

«”Un Nuovo Richiamo” è un punto di arrivo di una ricerca musicale e testuale durata due anni. Si tratta di quattro brani che hanno come punto in comune il racconto di un punto di svolta, di un cambiamento, una rinascita all’insegna del passato. L’immagine è quella di un uomo adulto che per un momento guarda attraverso gli occhi di un bambino.

I quattro brani sono associati ai quattro elementi naturali.

Ascolta “Un Nuovo Richiamo”

ELIO

Elio D’Alessandro è un cantautore che dal 2013 porta avanti il suo percorso, passato dall’esperienza de Il Grande Capo, band che nel 2016 esordisce con l’album “Promesse”, e dal progetto Animaliguida, duo col quale mette in scena spettacoli/concerto, per poi approdare al suo progetto da solista.Le sue canzoni nascono dall’idea di un indie più specifico, che non perda il contatto coi grandi autori ma che abbia un sound verso la modernità.

Nel suo live solo lo accompagnano una drum machine e un sintetizzatore, che danno alle sue canzoni il gusto dell’elettropop anni ’80.

I suoi punti di riferimenti sono Giovanni Lindo Ferretti e Franco Battiato.

“Solita Luna” ha come riferimento l’elemento acqua. Tra i quattro questo è senza dubbio il brano che palesa di più il senso di cambiamento, di rivoluzione interiore. “Orfani“, elemento terra, è una riflessione su come proiettarsi nel futuro ora che i nostri “padri” stanno sparendo, intendendo come padri anche i punti di riferimento della società del XXI secolo.

“La mia religione“, elemento fuoco, è il passaggio alla solitudine, la presa di coscienza che l’individuo è in quanto tale unico e incapace di condividere davvero a pieno la propria esistenza.

“Arte“, elemento aria, è l’abbandono definitivo. Dopo aver preso velocità e lottato contro le generazioni del passato e quelle di un presente di illusoria condivisione, l’ultimo distacco è quello dall’arte stessa, vista come un’entità intoccabile, impalpabile e candida come la neve.

Questo breve viaggio attraverso archetipi e contraddizioni della società di oggi è raccontato attraverso un arrangiamento elettropop dalle tinte a tratti cupe e a tratti ironiche, che alleggerisce e allo stesso tempo innerva di ritmo lo sviluppo dei pensieri cantati.»