WU-TANG CLAN: l’iconico gruppo hip-hop in concerto l’8 marzo 2026 a Bologna

Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan, annuncia le date internazionali del tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber, che includono anche l’Italia (all’Unipol Arena di Bologna).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WicHZF

Il fondatore dei Wu-Tang Clan, RZA, ha dichiarato a proposito delle date internazionali: “Continuando ad ampliare il nostro “cypher”, Chamber si sposta da locale a globale”

I biglietti saranno disponibili in prevendita Vivo Club a partire da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, mentre in vendita generale da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00. I pacchetti VIP (disponibili solo in alcuni Paesi) saranno in vendita da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00 nel Regno Unito, Unione Europea e Dubai. La VIP experience include posti premium, merchandising esclusivo e l’occasione per vedere da vicino la Wu-Tang Clan Time Capsule. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale.

Il tour “Wu-Tang Forever: The Final Chamber” celebrerà la profondità e l’ampiezza del vasto repertorio dell’iconico gruppo. Durante le date, i fan potranno ascoltare brani mai eseguiti dal vivo, pezzi rari e, naturalmente, le grandi hit tratte dal loro album di debutto “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, oltre che dal loro secondo album, candidato ai Grammy e di maggior successo, “Wu-Tang Forever”, che ha debuttato al primo posto sia nella classifica album del Regno Unito che nella Billboard 200 negli Stati Uniti, ed è stato certificato quattro volte disco di platino. Ad oggi, il gruppo ha pubblicato sette album in studio, certificati oro e platino, con vendite mondiali che superano i 40 milioni di copie.

Dopo la loro storica e rivoluzionaria residency a Las Vegas – la prima di sempre per un gruppo hip-hop – il Wu-Tang Clan ha proseguito il loro successo con una straordinaria tournée nordamericana di 27 date per Wu-Tang Forever: The Final Chamber. Il tour ha ricevuto ampi consensi dalla critica: Rolling Stone lo ha definito “uno spettacolo spettacolare, degno della loro eredità”, mentre il Los Angeles Times lo ha descritto come “una celebrazione storica… con tutta la potenza dell’eccellenza hip-hop”. Ora, il leggendario gruppo è pronto a tornare sul palco per offrire ancora una volta performance esplosive, dando ai fan un’ultima e indimenticabile occasione per essere parte della loro eredità senza tempo.

WU-TANG CLAN

La data:

8 marzo 2026 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

Presale Vivo Club:

Biglietti in vendita in presale esclusiva Vivo Club dalle ore 10:00 di giovedì 23 ottobre fino alle ore 10:00 di venerdì 24 ottobre.

Vendita generale:

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore ore 10:00 di venerdì 24 ottobre.

WU-TANG FOREVER: THE FINAL CHAMBER

EUROPA E REGNO UNITO

2 marzo 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam

3 marzo 2026 – Uber Arena, Berlino

5 marzo 2026 – Atlas Arena, Łódź

6 marzo 2026 – Wiener Stadthalle, Vienna

8 marzo 2026 – Unipol Arena, Bologna

10 marzo 2026 – Lanxess Arena, Colonia

11 marzo 2026 – Accor Arena, Parigi

12 marzo 2026 – Hallenstadion, Zurigo

15 marzo 2026 – ING Arena, Bruxelles

17 marzo 2026 – The O2, Londra

19 marzo 2026 – Co-op Live, Manchester

EMIRATI ARABI UNITI

22 marzo 2026 – Coca-Cola Arena, Dubai

AUSTRALIA

25 marzo 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

27 marzo 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

28 marzo 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney