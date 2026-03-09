WU-TANG CLAN: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti
Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan con il loro Wu-Tang Forever: The Final Chamber, arrivano anche in Italia all’Unipol Arena di Bologna ieri 8 Marzo 2026
Il tour “Wu-Tang Forever: The Final Chamber” celebrerà la profondità e l’ampiezza del vasto repertorio dell’iconico gruppo. Durante le date, i fan potranno ascoltare brani mai eseguiti dal vivo, pezzi rari e, naturalmente, le grandi hit tratte dal loro album di debutto “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, oltre che dal loro secondo album, candidato ai Grammy e di maggior successo, “Wu-Tang Forever”, che ha debuttato al primo posto sia nella classifica album del Regno Unito che nella Billboard 200 negli Stati Uniti, ed è stato certificato quattro volte disco di platino. Ad oggi, il gruppo ha pubblicato sette album in studio, certificati oro e platino, con vendite mondiali che superano i 40 milioni di copie.
Breve accenno biografico sui Wu-Tang Clan
Nel 1993 debuttarono con lo straordinario capolavoro “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, album d’esordio che li impose di diritto nel circolo degli immortali del genere.
A distanza di vent’anni esatti dall’uscita, il progetto originale si riunisce per un tour celebrativo che vede tutti i componenti del Clan sul palco: “The originally line up”: RZA, GZA/Genius, Method Man, Raekwon, Ghostface, Inspectah Deck, U-God e Masta Killa.
WU-TANG CLAN: la scaletta del concerto di Bologna
Atto 1
- Sunlight
- Bring da Ruckus
- Clan in da Front
- Da Mystery of Chessboxin’
- Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit
- Method Man
- Shame on a Nigga
- Protect Ya Neck
- Commercial for One Spoon of Chocolate
Atto 2
- Rainy Dayz (Ghostface Killah e Raekwon cover)
- Criminology (Raekwon)
- Incarcerated Scarfaces (Raekwon)
- Holla (Ghostface Killah)
- Glaciers of Ice (Raekwon)
- Eye for an Eye (Your Beef Is Mines) (Mobb Deep cover) (with Havoc)
- Shook Ones (Part II) (Mobb Deep cover) (with Havoc)
- Quiet Storm (Remix) (Mobb Deep cover) (with Havoc)
- Survival of the Fittest (Mobb Deep cover) (with Havoc)
- Ice Cream (Raekwon)
- Grid Iron Rap (Method Man)
- Bring the Pain (Method Man)
- All I Need (Method Man)
- Commercial for Wu-Tang: Rise Of The Deceiver
Atto 3
- Liquid Swords (GZA/Genius)
- Duel of the Iron Mic (GZA/Genius)
- Gravel Pit
- 4th Chamber (GZA/Genius)
- No Said Date (Masta Killa)
- Above the Clouds (Gang Starr cover) (Inspectah Deck Verse)
- Tearz
- Can It Be All So Simple
- Commercial for Purple Tape Files
Atto 4
- Reunited
- Shimmy Shimmy Ya (Ol’ Dirty Bastard)
- Got Your Money (Ol’ Dirty Bastard)
- C.R.E.A.M.
- Triumph (Full)