WU-TANG CLAN: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan con il loro Wu-Tang Forever: The Final Chamber, arrivano anche in Italia all’Unipol Arena di Bologna ieri 8 Marzo 2026

Il tour “Wu-Tang Forever: The Final Chamber” celebrerà la profondità e l’ampiezza del vasto repertorio dell’iconico gruppo. Durante le date, i fan potranno ascoltare brani mai eseguiti dal vivo, pezzi rari e, naturalmente, le grandi hit tratte dal loro album di debutto “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, oltre che dal loro secondo album, candidato ai Grammy e di maggior successo, “Wu-Tang Forever”, che ha debuttato al primo posto sia nella classifica album del Regno Unito che nella Billboard 200 negli Stati Uniti, ed è stato certificato quattro volte disco di platino. Ad oggi, il gruppo ha pubblicato sette album in studio, certificati oro e platino, con vendite mondiali che superano i 40 milioni di copie.

Breve accenno biografico sui Wu-Tang Clan

Nel 1993 debuttarono con lo straordinario capolavoro “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, album d’esordio che li impose di diritto nel circolo degli immortali del genere.

A distanza di vent’anni esatti dall’uscita, il progetto originale si riunisce per un tour celebrativo che vede tutti i componenti del Clan sul palco: “The originally line up”: RZA, GZA/Genius, Method Man, Raekwon, Ghostface, Inspectah Deck, U-God e Masta Killa.

WU-TANG CLAN: la scaletta del concerto di Bologna

Atto 1

Sunlight Bring da Ruckus Clan in da Front Da Mystery of Chessboxin’ Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit Method Man Shame on a Nigga Protect Ya Neck Commercial for One Spoon of Chocolate

Atto 2

Rainy Dayz (Ghostface Killah e Raekwon cover) Criminology (Raekwon) Incarcerated Scarfaces (Raekwon) Holla (Ghostface Killah) Glaciers of Ice (Raekwon) Eye for an Eye (Your Beef Is Mines) (Mobb Deep cover) (with Havoc) Shook Ones (Part II) (Mobb Deep cover) (with Havoc) Quiet Storm (Remix) (Mobb Deep cover) (with Havoc) Survival of the Fittest (Mobb Deep cover) (with Havoc) Ice Cream (Raekwon) Grid Iron Rap (Method Man) Bring the Pain (Method Man) All I Need (Method Man) Commercial for Wu-Tang: Rise Of The Deceiver

Atto 3

Liquid Swords (GZA/Genius) Duel of the Iron Mic (GZA/Genius) Gravel Pit 4th Chamber (GZA/Genius) No Said Date (Masta Killa) Above the Clouds (Gang Starr cover) (Inspectah Deck Verse) Tearz Can It Be All So Simple Commercial for Purple Tape Files

Atto 4