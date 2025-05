WHITE LIES in concerto il 6 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano

Dopo tre anni di silenzio, i White Lies tornano con un nuovo brano e una sola data in italia nel 2026!

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 – MILANO

MAGAZZINI GENERALI – Via Pietrasanta

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3HkKehp

I White Lies, trio alternative rock di Londra noto per il loro sound oscuro e potente, hanno annunciato il loro ritorno sui palchi europei con un nuovo tour in programma all’inizio del 2026. Formatisi nel 2007, la band ha conquistato pubblico e critica sin dal debutto con l’album To Lose My Life…, seguito da una serie di dischi di successo tra cui Ritual, Big TV, Friends, Five e l’ultimo As I Try Not To Fall Apart del 2022.

Tra le date già confermate, spicca l’unica tappa italiana: un’occasione esclusiva per rivedere dal vivo una delle band britanniche più influenti degli ultimi anni, protagonisti assoluti della scena indie rock europea.

Ad accompagnare l’annuncio, l’uscita del nuovo singolo ‘Nothing On Me’, il primo brano inedito dopo tre anni di silenzio discografico. Un assaggio di ciò che sarà il nuovo corso musicale dei White Lies, attualmente impegnati nella lavorazione del prossimo album.

Registrato ai The Church Studios di Londra, prodotto da Riley MacIntyre (Ezra Collective, Arlo Parks) e mixato da Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs, Beach House), il brano rappresenta una svolta audace per i White Lies.

“Questo brano ti accoglie nella mente collaborativa e presente dei White Lies. È in parte spericolato, fuori controllo, pieno di idee in competizione tra loro. C’è un totale disinteresse per influenze esterne, pressioni o aspettative. Stiamo guidando senza freni né cinture di sicurezza. A livello lirico e concettuale, è una rinascita, un’introduzione.”

“Le idee musicali iniziali nascono da una sequenza di synth in metrica diversa rispetto al resto della band, ispirata al prog anni ’70 che ho ascoltato molto in questo periodo. Genesis, Chris Squier, Yes, Utopia, Gong… Il ritmo invece è un classico beat motorik dal krautrock che amiamo da sempre. La melodia della chitarra è quasi infantile, surreale, come una filastrocca – ispirata a Steve Hillage. Tutto questo crea una cacofonia che disorienta. I testi parlano delle difficoltà nel comunicare anche con chi ci è vicino, specie nei momenti di conflitto. È probabilmente il brano più veloce e intenso che abbiamo mai scritto, registrato live in un’unica take.”

‘Nothing On Me’, pubblicato su Play It Again Sam, segna il ritorno discografico della band e offre un assaggio del nuovo materiale in arrivo.

WHITE LIES

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 – MILANO

MAGAZZINI GENERALI – Via Pietrasanta

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3HkKehp