Concerti

Si aggiunge una data per i WHITE LIES: quest’estate in concerto a Verona e Cesena

WHITE LIES | Pic credit: Jono White
WHITE LIES | Pic credit: Jono White

Dopo tre anni di silenzio discografico, i White Lies tornano sulla scena musicale con Night Light, il settimo album in studio pubblicato da PIAS a novembre 2025. Dopo il sold out dello show di Milano e l’annuncio della data di Cesena, la band londinese aggiunge oggi un nuovo appuntamento estivo in Italia, offrendo un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni.

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2026 VERONA – Teatro Romano
CONTAMINAZIONI MUSICALI
Rigaste Redentore, 2, 37129 Verona VR

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2026 CESENA – Rocca Malatestiana
ACIELOAPERTO
Via Cia degli Ordelaffi, 8, 47521 Cesena FC

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kdTrrb

Formatisi nel 2007, i White Lies si sono distinti per il loro sound oscuro, potente e cinematografico.

Dal debutto To Lose My Life… fino agli album RitualBig TVFriendsFive e As I Try Not To Fall Apart (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con una discografia solida e coerente.

Il tutto esaurito dello show invernale di Milano conferma il forte legame con i fan italiani, rendendo l’annuncio della nuova data estiva un evento atteso e celebrato.

Night Light, pubblicato il 7 novembre 2025, segna un ritorno a un sound più organico e dinamico: chitarre incisive, synth avvolgenti e ritmi che intrecciano post-punk, rock e atmosfere sperimentali. Composto da nove tracce, tra cui i singoli Nothing On Me e In The Middle, l’album esplora temi di crescita emotiva e introspezione, mantenendo intatto l’istinto melodico della band ma con un approccio più maturo e coeso.

Written By

