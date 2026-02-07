Connect with us

Reportage Live

WHITE LIES + Dima & Pasha: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

White Lies in concerto ai Magazzini generali di Milano a Febbraio 2026, le foto del live.

Published

White Lies in concerto ai Magazzini Generali di Milano
White Lies in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Foto di Martina Fiore

Milano, 6 febbraio 2026 – Dopo tre anni di silenzio discografico e un’attesa che pareva infinita, i White Lies hanno infiammato la scena indie/post-punk italiana con una serata tutta loro ai Magazzini Generali di Milano. Una data unica in Italia caratterizzata da atmosfera intensa, scaletta potente e pubblico caloroso che ha trasformato il club milanese in un santuario per fan vecchi e nuovi. 

Atmosfera e risposta del pubblico

La serata è iniziata con una carica palpabile: il locale era già tutto esaurito, a conferma del forte legame tra la band britannica e il pubblico italiano. Un pubblico eterogeneo, pronto a cantare a squarciagola ogni riff e ogni coro, ha accolto la band con entusiasmo sin dai primi accordi. 

La setlist proposta assomiglia molto a quella delle date europee del tour, con un mix di grandi classici e brani più recenti che raccontano l’evoluzione sonora del trio. Tra i momenti clou della serata:

  • “All The Best” e “Farewell To The Fairground”, potenti aperture che hanno subito stabilito il tono emotivo della serata;
  • brani intensi come “My Lover”“Keep Up” e “Juice”, che fondono sintetizzatori elettronici e chitarre taglienti in un alternarsi di dinamiche sonore;
  • l’iconica “To Lose My Life”, cantata all’unisono da un pubblico immerso nell’oscurità atmosferica delle sue sonorità post-punk;
  • pezzi recenti come “Night Light”, che mostrano il lato più maturo e introspettivo della band. 

Il ritmo non è mai calato: tra suoni cinematografici e tensione emotiva, ogni brano ha contribuito a un crescendo che ha coinvolto completamente la platea.

Un futuro sempre più luminoso

Questa tappa milanese non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare avanti: la band ha supportato l’uscita del nuovo singolo “Nothing On Me”, segnando il ritorno alle sonorità più energiche e sperimentali dopo anni di attesa. 

L’entusiasmo è tale che, dopo il sold out di Milano, i White Lies hanno annunciato una nuova data estiva in Italia, prevista per luglio, a conferma della loro ascesa costante nel panorama rock europeo. 

Nel complesso, il concerto ai Magazzini Generali si è rivelato un’esperienza intensa e soddisfacente per chi ama il post-punk oscuro e il rock malinconico. I White Lies hanno portato sul palco una performance solida, capace di bilanciare nostalgia e innovazione, confermando il loro status di band imprescindibile per gli appassionati di musica alternativa.

Clicca qui per vedere le foto dei White Lies a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

White Lies

White lies: la scaletta del concerto di Milano

  1. All the Best
  2. Farewell to the Fairground
  3. There Goes Our Love Again
  4. Hurt My Heart
  5. My Lover
  6. Don’t Want to Feel It All
  7. Is My Love Enough
  8. Keep Up
  9. Tokyo
  10. Time to Give
  11. Juice
  12. The Price of Love
  13. I Don’t Want to Go to Mars
  14. Big TV
  15. To Lose My Life
  16. Bigger Than Us
  17. Encore:
  18. Night Light
  19. Death
  20. In the Middle
