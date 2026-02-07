WHITE LIES + Dima & Pasha: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Martina Fiore

Milano, 6 febbraio 2026 – Dopo tre anni di silenzio discografico e un’attesa che pareva infinita, i White Lies hanno infiammato la scena indie/post-punk italiana con una serata tutta loro ai Magazzini Generali di Milano. Una data unica in Italia caratterizzata da atmosfera intensa, scaletta potente e pubblico caloroso che ha trasformato il club milanese in un santuario per fan vecchi e nuovi.

Atmosfera e risposta del pubblico

La serata è iniziata con una carica palpabile: il locale era già tutto esaurito, a conferma del forte legame tra la band britannica e il pubblico italiano. Un pubblico eterogeneo, pronto a cantare a squarciagola ogni riff e ogni coro, ha accolto la band con entusiasmo sin dai primi accordi.

La setlist proposta assomiglia molto a quella delle date europee del tour, con un mix di grandi classici e brani più recenti che raccontano l’evoluzione sonora del trio. Tra i momenti clou della serata:

“All The Best” e “Farewell To The Fairground” , potenti aperture che hanno subito stabilito il tono emotivo della serata;

e , potenti aperture che hanno subito stabilito il tono emotivo della serata; brani intensi come “My Lover” , “Keep Up” e “Juice” , che fondono sintetizzatori elettronici e chitarre taglienti in un alternarsi di dinamiche sonore;

, e , che fondono sintetizzatori elettronici e chitarre taglienti in un alternarsi di dinamiche sonore; l’iconica “To Lose My Life” , cantata all’unisono da un pubblico immerso nell’oscurità atmosferica delle sue sonorità post-punk;

, cantata all’unisono da un pubblico immerso nell’oscurità atmosferica delle sue sonorità post-punk; pezzi recenti come “Night Light”, che mostrano il lato più maturo e introspettivo della band.

Il ritmo non è mai calato: tra suoni cinematografici e tensione emotiva, ogni brano ha contribuito a un crescendo che ha coinvolto completamente la platea.

Un futuro sempre più luminoso

Questa tappa milanese non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare avanti: la band ha supportato l’uscita del nuovo singolo “Nothing On Me”, segnando il ritorno alle sonorità più energiche e sperimentali dopo anni di attesa.

L’entusiasmo è tale che, dopo il sold out di Milano, i White Lies hanno annunciato una nuova data estiva in Italia, prevista per luglio, a conferma della loro ascesa costante nel panorama rock europeo.

Nel complesso, il concerto ai Magazzini Generali si è rivelato un’esperienza intensa e soddisfacente per chi ama il post-punk oscuro e il rock malinconico. I White Lies hanno portato sul palco una performance solida, capace di bilanciare nostalgia e innovazione, confermando il loro status di band imprescindibile per gli appassionati di musica alternativa.

Clicca qui per vedere le foto dei White Lies a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

White lies: la scaletta del concerto di Milano