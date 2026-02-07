WHITE LIES + Dima & Pasha: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Martina Fiore
Milano, 6 febbraio 2026 – Dopo tre anni di silenzio discografico e un’attesa che pareva infinita, i White Lies hanno infiammato la scena indie/post-punk italiana con una serata tutta loro ai Magazzini Generali di Milano. Una data unica in Italia caratterizzata da atmosfera intensa, scaletta potente e pubblico caloroso che ha trasformato il club milanese in un santuario per fan vecchi e nuovi.
Atmosfera e risposta del pubblico
La serata è iniziata con una carica palpabile: il locale era già tutto esaurito, a conferma del forte legame tra la band britannica e il pubblico italiano. Un pubblico eterogeneo, pronto a cantare a squarciagola ogni riff e ogni coro, ha accolto la band con entusiasmo sin dai primi accordi.
La setlist proposta assomiglia molto a quella delle date europee del tour, con un mix di grandi classici e brani più recenti che raccontano l’evoluzione sonora del trio. Tra i momenti clou della serata:
- “All The Best” e “Farewell To The Fairground”, potenti aperture che hanno subito stabilito il tono emotivo della serata;
- brani intensi come “My Lover”, “Keep Up” e “Juice”, che fondono sintetizzatori elettronici e chitarre taglienti in un alternarsi di dinamiche sonore;
- l’iconica “To Lose My Life”, cantata all’unisono da un pubblico immerso nell’oscurità atmosferica delle sue sonorità post-punk;
- pezzi recenti come “Night Light”, che mostrano il lato più maturo e introspettivo della band.
Il ritmo non è mai calato: tra suoni cinematografici e tensione emotiva, ogni brano ha contribuito a un crescendo che ha coinvolto completamente la platea.
Un futuro sempre più luminoso
Questa tappa milanese non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare avanti: la band ha supportato l’uscita del nuovo singolo “Nothing On Me”, segnando il ritorno alle sonorità più energiche e sperimentali dopo anni di attesa.
L’entusiasmo è tale che, dopo il sold out di Milano, i White Lies hanno annunciato una nuova data estiva in Italia, prevista per luglio, a conferma della loro ascesa costante nel panorama rock europeo.
Nel complesso, il concerto ai Magazzini Generali si è rivelato un’esperienza intensa e soddisfacente per chi ama il post-punk oscuro e il rock malinconico. I White Lies hanno portato sul palco una performance solida, capace di bilanciare nostalgia e innovazione, confermando il loro status di band imprescindibile per gli appassionati di musica alternativa.
White lies: la scaletta del concerto di Milano
- All the Best
- Farewell to the Fairground
- There Goes Our Love Again
- Hurt My Heart
- My Lover
- Don’t Want to Feel It All
- Is My Love Enough
- Keep Up
- Tokyo
- Time to Give
- Juice
- The Price of Love
- I Don’t Want to Go to Mars
- Big TV
- To Lose My Life
- Bigger Than Us
- Encore:
- Night Light
- Death
- In the Middle