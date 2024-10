TYLER, THE CREATOR in concerto il 30 Aprile 2025 al Forum di Milano

Tyler, The Creator annuncia un tour mondiale che si terrà nel 2025 a supporto del suo prossimo album CHROMAKOPIA, che uscirà lunedì 28 ottobre. Promosso da AEG Presents, il CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR vedrà la partecipazione speciale di Lil Yachty e Paris Texas e toccherà il Nord America, l’Europa, il Regno Unito, l’Australia e la Nuova Zelanda nel corso del 2025.

Nel tour anche un unico, attesissimo concerto italiano che si terrà il 30 Aprile all’Unipol Forum di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/48qxShu

L’annuncio del tour arriva subito dopo la condivisione da parte di Tyler del primo singolo e video musicale, “Noid“, tratto da CHROMAKOPIA, pubblicato all’inizio di questa settimana in vista dell’uscita dell’album lunedì prossimo.

TYLER, THE CREATOR + Lil Yacthy + Paris Texas

30 aprile 2025 – MILANO – Unipol Forum, Assago

Presale American Express

I Titolari di carta American Express avranno accesso ad una prevendita dedicata dalle ore 10:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 09:59 di giovedì 31 ottobre 2024.

Artist Presale

Dalle ore 17:00 del 23 Ottobre e fino a martedì 29 ottobre 2024 ore 18.00: iscriviti al Ticket Alert di “Tyler, The Creator” per avere l’opportunità di acquistare i biglietti in anteprima dalle ore 10:00 del 30 ottobre fino alle ore 9:59 dell’31 ottobre

Riceverai un codice di accesso per e-mail. L’accesso alla vendita NON TI GARANTISCE l’acquisto dei biglietti, potresti comunque arrivare in ritardo e non trovarne più disponibili.

Local Presale

Biglietti disponibili da mercoledì 30 ottobre 2024 ore 12:00 a giovedì 31 ottobre ore 09:59

Vendita generale

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2024.

