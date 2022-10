ELISA: sold out e raddoppi per il nuovo tour nei teatri

Elisa registra il sold out e raddoppia le date del suo nuovo tour “An intimate night”. A dicembre l’artista ritorna nell’atmosfera intima del teatro, e lo fa con una serie di live speciali che, in meno di una settimana dall’annuncio, segnano il sold out nelle città di Milano, Bologna e Trieste e raddoppiano gli appuntamenti a Trieste (1 e 2 dicembre), Bologna (5 e 6 dicembre), Milano (8 e 9 dicembre), Torino (16 e 17 dicembre), Firenze (21 e 22 dicembre), Roma (28 e 29 dicembre).

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/elisateatri

Nella magia del periodo natalizio, sul palco Elisa sarà accompagnata da una formazione d’eccezione formata da pianoforte, chitarra e quintetto d’archi.

Chiusa con grande successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live Tour”, che in tutte le regioni d’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e impegnata ora con il tour Europeo, l’artista è pronta così per il nuovo progetto live.

Di seguito il calendario aggiornato

1 dicembre TRIESTE – Teatro Rossetti SOLD OUT

2 dicembre TRIESTE – Teatro Rossetti NUOVA DATA

5 dicembre BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT

6 dicembre BOLOGNA – Europauditorium NUOVA DATA

8 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

9 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi NUOVA DATA

16 dicembre TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto

17 dicembre TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto NUOVA DATA

21 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi

22 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi NUOVA DATA

28 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica

29 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica NUOVA DATA

3 gennaio CATANIA – Teatro Metropolitan

