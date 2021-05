“Dall’Alba al Tramonto Live”: annunciate le prime date del tour estivo di LEVANTE

A pochi giorni dall’uscita dell’omonimo brano, Levante annuncia oggi le prime date di DALL’ ALBA AL TRAMONTO LIVE previste per l’estate 2021. Dieci show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia.

LEVANTE – Tour 2021

Venerdì 16 luglio | Bologna @Sequoie Music Park

Giovedì 22 luglio | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

Sabato 24 luglio | Nervi (GE) @Parchi di Nervi – “Live in Genova 2021”

Martedì 27 luglio | Udine @Castello di Udine – “Udine Estate”

Sabato 31 luglio | Castellammare del Golfo (TP) @Piazzale Stenditoio

Venerdì 06 agosto | Lecce @Piazza Libertini

Giovedì 19 agosto | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli – “Villa Bertelli Live”

Sabato 21 agosto | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 28 agosto | Carsulae (TR) @Parco Archeologico – “Suoni controvento”

Domenica 05 settembre | Mantova @Palazzo Te – “Mantova Live”

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/levante2021

Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza.

Una riflessione che si lega necessariamente anche al terzo romanzo di Levante “E questo cuore non mente”, in uscita l’8 giugno per Rizzoli, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo attraverso un percorso di psicoterapia che parte dalla fine (di una storia d’amore di Anita, in questo caso), per tornare all’inizio, curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare finalmente la scatola nera delle proprie emozioni.

