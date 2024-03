LEVANTE: guarda le foto del concerto al Teatro Dal Verme di Milano

Foto di Elia Pisani

Dall’incanto dell’Arena di Verona dove ha celebrato i suoi primi 10 anni di carriera e ha dato voce, immagine e corpo al suo ultimo album Opera Futura al primo passo verso il futuro con un nuovo tour nei teatri nella primavera del 2024 con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Claudia Lagona, in arte LEVANTE, è considerata l’unica artista italiana in grado di condensare in sé la cantautrice impegnata e l’icona pop, tracciando una strada mai battuta. Ha pubblicato cinque album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed è stata giudice del programma tv X-Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020 e 2023. Artista poliedrica, oltre alla carriera musicale (è autrice e compositrice di brani per altri artisti e di colonne sonore), Levante è anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi.

