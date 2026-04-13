THE STROKES + Fat White Family + Alex Cameron in concerto sabato 17 ottobre 2026 a Bologna

Reduci dal trionfo al Coachella, The Strokes annunciano il “Reality Awaits Europe 2026” e confermano un unico appuntamento live in Italia. L’evento segnerà il ritorno della band a sei anni dall’ultimo album, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo disco Reality Awaits (Sony Music/RCA, 26 giugno), già lanciato dal singolo “Going Shopping“.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4vrlybG

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 17 aprile. Prevendita Mastercard: Accesso prioritario a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 15 aprile.

Accesso prioritario a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 15 aprile. Prevendita Comcerto Family & My Live Nation: In esclusiva per gli iscritti dalle ore 10:00 di giovedì 16 aprile.

Dopo lo straordinario successo del primo weekend al Coachella, The Strokes hanno svelato oggi le date del loro nuovo tour mondiale che toccherà Nord America, Regno Unito, Europa e Giappone. La tournée partirà a giugno e proseguirà per tutto l’autunno, includendo un attesissimo e unico appuntamento dal vivo in Italia.

Il tour vedrà la band di New York protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo, con tappe doppie al Red Rocks, e show alla O2 Arena di Londra, all’RBC Amphitheatre di Toronto, all’Accor Arena di Parigi e allo Ziggo Dome di Amsterdam. Ad accompagnare la band nella data italiana Fat White Family e Alex Cameron.

L’annuncio del tour segue l’uscita del singolo “Going Shopping”, che anticipa il settimo album in studio della band, Reality Awaits, previsto per il 26 giugno via Cult Records/RCA Records. Registrato in Costa Rica con il leggendario produttore Rick Rubin e ultimato in giro per il mondo, il disco segna il ritorno dei The Strokes a sei anni di distanza dal pluripremiato The New Abnormal (2020).

Originari di New York City, The Strokes hanno ridefinito il suono di una generazione sin dal loro debutto nel 2001. Oltre al tour mondiale, la band sarà headliner nei principali festival estivi, tra cui Bonnaroo, Outside Lands e il Summer Sonic in Giappone.

L’Unipol Arena lancia il progetto “Rivoluzione Mobilità Green”, un piano strategico per ridurre l’impatto ambientale dei grandi eventi. Un’iniziativa congiunta di Comune di Casalecchio di Reno, Unipol Arena e Trenitalia TPER e la partecipazione attiva della Regione Emilia Romagna per una mobilità sostenibile e integrata al servizio del pubblico dei grandi eventi.

La sperimentazione partirà il 17 ottobre 2026 per il concerto dei The Strokes, introducendo un biglietto ferroviario integrato (Bologna Centrale-Arena) e il pre-booking dei parcheggi tramite TicketOne.

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