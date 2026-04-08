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THE STROKES: il 26 giugno esce il nuovo album “REALITY AWAITS”

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A sei anni dal loro ultimo lavoro in studio, il 26 giugno esce “Reality Awaits” (Sony Music / Cult Records / RCA Records), il settimo atteso album di inediti di The Strokes, già disponibile in pre-order.

L’album sarà disponibile nelle versioni digitale, CD, LP nero, LP Black Ice Glitter (Esclusiva Discoteca Laziale), LP Metallic Gold (Esclusiva IBS/Feltrinelli).

Reality Awaits” è stato anticipato dal singolo, già disponibile in digitale, “Going Shopping”, che sarà in radio da venerdì 17 aprile.

L’album è stato registrato in Costa Rica con il produttore Rick Rubin e poi terminato in giro per il mondo, e segna l’atteso ritorno della band con nuova musica, sei anni dopo l’album del 2020 “The New Abnormal”, a cui seguirà un intenso tour mondiale.

The Strokes si esibiranno infatti in alcuni dei principali festival in giro per il mondo, come il Coachella (in cui suoneranno l’11 e il 18 aprile), e saranno headliner al BonnarooOutside LandsSummer Sonic 2026 in Giappone e molti altri.

The Strokes sono una delle band più influenti degli inizi del 21esimo secolo, tanto che dal 2001, data del loro debutto, la loro discografia è stata in grado di ridefinire il suono di un’intera generazione.

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