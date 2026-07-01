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THE STROKES: è online il video del singolo “GOING SHOPPING” con Walton Goggins

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È online il video di “GOING SHOPPING”, il singolo di THE STROKES estratto dal loro settimo album di inediti “REALITY AWAITS” (Sony Music / Cult Records / RCA Records), in uscita il 24 luglio.

Il video è un omaggio all’iconico video di “You Can Call Me Al” di Paul Simon. Per ricreare il ruolo di Chevy Chase nel video di Paul Simon, The Strokes hanno deciso di affidarsi a Walton Goggins, che trovandosi a girare un film nelle Canarie, avrebbe detto al telefono alla band “Andiamo a fare shopping!”. È così che la band si è recata a Tenerife per incontrarsi con Goggins sul posto.

Il risultato è il video diretto da Johann Rashid.

L’album Reality Awaits” sarà disponibile nelle versioni digitale, CD, LP nero, LP Black Ice Glitter (Esclusiva Discoteca Laziale), LP Metallic Gold (Esclusiva IBS/Feltrinelli).

“Reality Awaits”, in cui sarà presente anche il singolo “FALLING OUT OF LOVE”, è stato registrato in Costa Rica con il produttore Rick Rubin e poi terminato in giro per il mondo, e segna il ritorno della band con nuova musica, sei anni dopo l’album del 2020 “The New Abnormal”, a cui seguirà un intenso tour mondiale.

The Strokes, dopo il Coachella, si esibiranno infatti in alcuni dei principali festival in giro per il mondo e saranno headliner al BonnarooOutside LandsSummer Sonic 2026 in Giappone e molti altri.

The Strokes sono una delle band più influenti degli inizi del 21esimo secolo, tanto che dal 2001, data del loro debutto, la loro discografia è stata in grado di ridefinire il suono di un’intera generazione.

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