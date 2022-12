THE STROKES: esce il 24 febbraio “The Singles – Volume 01 Boxset”

I The Strokes confermano l’uscita di The Singles – Volume 01, un cofanetto che raccoglie gli elettrizzanti primi singoli della band, in uscita per RCA Records/Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment.

The Singles – Volume 01 sarà disponibile nei negozi e online dal 24 Febbraio.

Il cofanetto contiene 10 indimenticabili singoli tratti dai primi tre album della band – Is This It (2001), Room on Fire (2003) e First Impressions of Earth (2006) – oltre a rare B-sides tratte dai singoli originali. Tutti e 10 i singoli saranno stampati su vinile nero da 7″, con l’artwork di ogni uscita originale replicato nella confezione.

I video di tutte le 10 A-sides, tra cui “Hard to Explain”, “Last Nite”, “Reptilia”, “Juicebox” e “Heart in a Cage”, sono ora disponibili in alta definizione.

Nati a Manhattan nel 1999, i The Strokes – il cantante Julian Casablancas, i chitarristi Nick Valensi e Albert Hammond Jr, il bassista Nikolai Fraiture e il batterista Fabrizio Moretti – sono stati al centro di una vivace scena musicale a New York City all’inizio del XXI secolo.

Il loro EP di debutto The Modern Age, pubblicato dalla venerabile etichetta indie Rough Trade, ha scatenato una frenesia mondiale; il debutto per la major Is This It, pubblicato più tardi nello stesso anno, è stato salutato come il miglior album dell’anno da Billboard, NME, Entertainment Weekly, Time e CMJ. Inoltre, entra nelle classifiche di fine anno del New York Times, di Rolling Stone, di USA Today, del MOJO e al secondo posto del prestigioso sondaggio Pazz & Jop del Village Voice.