The HORRORS: la band post-punk inglese in concerto l’11 settembre a Milano

A tre mesi dall’uscita dell’album, i The Horrors presentano Night Life Reconstructed, eseguito da Faris Badwan, Rhys Webb e Amelia Kidd. Il trio arriverà in Italia per uno spettacolo immersivo e unico. Aspettatevi una versione cupa e orientata al club del loro sesto album in studio Night Life, accompagnata dai brani preferiti dai fan, il tutto alimentato da drum machine analogiche e linee di basso pulsanti.



I The Horrors, sin dall’esordio nel 2007, sono stati una band in grado di vagare liberamente tra i generi. Dopo il debutto con l’album “Strange House“, un disco garage-goth che ha scosso ogni schema intellettuale, culturale e politico, la band ha cambiato rotta con “Primary Colours“, progetto che è valso la candidatura al Mercury Prize.

Nel 2011 hanno conquistato pubblico e critica con “Skying“, album influenzato da tendenze dream pop/shoegaze e vincitore dell’NME Award for Best Album. Con il quinto album “V“, i The Horrors hanno sperimentato un cyberpunk duro e puro, ricevendo le lodi dalla critica dal Guardian che lo ha definito “un trionfo”, mentre i due EP del 2021 “Lout” e “Against The Blade” hanno segnato un nuovo capitolo nella loro carriera, firmando il loro progetto più industrial rock con influenze techno.

A quasi 20 anni dal suo esordio, la band originaria dell’Essex cambia nuovamente faccia in Night Life, un progetto che affonda le radici in sonorità più elettroniche, industriali e psichedeliche, trasportando l’ascoltatore nel nuovo universo della band, tra i pensieri che si hanno la sera al buio e i luoghi in cui la ti porta la mente quando il resto del mondo dorme.

Biglietti su DICE https://link.dice.fm/t4b25bfd84b6