STRAY FROM THE PATH: ultima data, in concerto il 16 novembre a Milano

Dopo sei anni lontani dai nostri palchi e per l’ultima volta prima del loro scioglimento, Hellfire Booking Agency annuncia il gran ritorno degli Stray From The Path!

Pesi massimi dell’hardcore americano, gli Stray From The Path sono una scarica di colpi sotto la cintura in costante crescita di pesantezza, cupezza e popolarità. Con un sound che non consente tregue amplificato da un contratto con UNFD, gli Stray From The Path affiancano batterie dalla leggerezza di un lanciamissili a chiamate a ribellione e consapevolezza socio-politica, chitarre attanaglianti e missioni antirazziste, anti-omotransfobiche e antidiscriminatorie, dando voce a stati d’animo apocalittici e sete ingestibile di scardinare il mondo senza possibilità di ripresa.

Belva mutaforma dai canini affilati oltre ogni aspettativa, gli Alpha Wolf disintegrano i limiti del genere con dinamiche sonore da palla demolitrice, chitarre ferine e una schiettezza fatale. Una decade di mosh pit incontrollabili e hardcore sempre più cattivo alle spalle, gli Alpha Wolf paralizzano le onde radio di tutto il mondo con facilità sorprendente, guadagnandosi perfino una nomina per “Miglior Album Hard Rock o Heavy Metal” agli ARIA Awards, oltre che un posto di fianco a colossi come Slipknot, Parkway Drive e Megadeth.

Gli Stray From The Path, accompagnati dai micidiali Alpha Wolf, Graphic Nature e Calva Louise, piomberanno sul palco dei Magazzini Generali questo novembre – la prima data dopo sei anni di assenza dallo Stivale e l’ultima occasione di salutarli con tutta la forza che abbiamo in corpo prima del loro addio agli spalti. Inutile dire che sarà dura reggere il colpo.

16 NOVEMBRE 2025 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano