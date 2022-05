STEVE VAI: i 5 concerti di Luglio saranno aperti da Gianni Rojatti Vs DANG!￼

Gianni Rojatti Vs DANG! è l’ensemble musicale inedito, scelto da Steve Vai come special guest in apertura a tutte le date del suo tour italiano.

Venerdì 1° Luglio – Udine, UdineVola / Castello di Udine

Sabato 2 Luglio – Macerata, Sferisterio

Domenica 3 Luglio – Bari, Teatro Petruzzelli

Lunedì 4 Luglio – Firenze, Ultravox Firenze

Martedì 5 Luglio – Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/stevevai2022

Gianni Rojatti è da anni un chitarrista tra quelli più in vista della scena rock, progressive e shred italiana mentre i DANG! sono lo stupefacente duo di sax e batteria formato da Marco Scipione e Daniel Fasano, strumentisti acclamati nei più svariati contesti stilistici. La proposta musicale del trio ben si sposa con l’eccentricità e la vivacità che hanno sempre contraddistinto la musica di Steve Vai; nel loro set Gianni Rojatti Vs DANG! sciorinano decisi richiami al synth pop anni ’80, impennate progressive metal, virtuosismi e un’irriverente attitudine punk rock. Il tutto unito a deflagranti improvvisazioni e inattesi inserti elettronici.

Steve Vai sarà accompagnato dai collaboratori di lunga data Dave Weiner (chitarra, tastiere), Philip Bynoe (basso) e Jeremy Colson (batteria).

Per Vai «È straordinario realizzare che dopo tre anni senza portare sul palco il nostro spettacolo ora questo momento è finalmente all’orizzonte, e inizieremo il viaggio in Europa quest’estate. Posso già pregustare il ritorno on the road e gli spettatori entusiasti che incontreremo.»

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri.

STEVE VAI

Venerdì 1° Luglio – Udine, UdineVola / Castello di Udine

Sabato 2 Luglio – Macerata, Sferisterio

Domenica 3 Luglio – Bari, Teatro Petruzzelli

Lunedì 4 Luglio – Firenze, Ultravox Firenze

Martedì 5 Luglio – Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/stevevai2022