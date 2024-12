SATCHVAI Band feat. JOE SATRIANI e STEVE VAI a Luglio 2025 in concerto a Milano, Pordenone, Perugia e Bologna

Dopo gli innumerevoli tour coi G3,i leggendari Joe Satriani e Steve Vai saranno finalmente insieme sul palco con un’unica band – la SatchVai Band – per quattro appuntamenti del Surfing With The Hydra Tour 2025 davvero imperdibili per gli appassionati del mondo della sei corde.

Domenica 13 Luglio – Milano, Villa Casati Stampa, Cinisello Balsamo

Martedì 15 Luglio – Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival

Mercoledì 16 Luglio – Perugia, Umbria Jazz / Arena Santa Giuliana

Giovedì 17 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park / Parco Caserme Rosse

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/satchvai

Per la prima volta in oltre cinquant’anni di attività i leggendari guitar heroes Joe Satriani e Steve Vai uniscono le forze per formare la SatchVai Band. Oltre all’avventura nei G3, i due hanno iniziato a collaborare insieme alle rispettive band la scorsa primavera in occasione di una serie di concerti negli Stati Uniti, per poi decidere di formare una vera e propria band insieme e portare questa nuova formula vincente sui palchi di tutto il mondo.

Per festeggiare quasi mezzo secolo di amicizia musicale, Joe Satriani e Steve Vai hanno collaborato su The Sea of Emotion, Pt. 1 lo scorso marzo. Questo brano mostra l’inarrivabile sinergia che si crea tra questi mostri sacri delle sei corde, che si alternano con i loro assoli durante i sei minuti del pezzo. La seconda creatura frutto di questa unione vedrà la luce prima dell’inizio del tour europeo.

Le carriere di Satriani e Vai si sono incrociate sin dal principio. Satriani è stato infatti l’insegnante di chitarra di Vai durante gli anni da teenager a Long Island, New York. Il loro rapporto ha continuato ad evolversi negli anni, e i due hanno condiviso le etichette discografiche a partire dalla Relativity Records a fine anni Ottanta per poi spostarsi alla Sony/Epic Records per gran parte dei Novanta. Satriani e Vai hanno inoltre fatto squadra diverse volte nel progetto G3 insieme ad altri virtuosi di fama mondiale.

«Il tour della SatchVai Band è alle porte! Non vedo l’ora di condividere nuovamente il palco con Steve», dichiara Satriani. «Ogni volta che suoniamo insieme torno indietro a quando eravamo dei ragazzini che mangiavano e respiravano musica ogni secondo della giornata, sempre pronti a incalzarci, aiutarci e sfidarci per diventare la versione migliore di noi stessi. E penso che non abbiamo mai smesso di farlo!». Aggiunge Vai «Andare in tour con Joe è sempre un piacere e un onore. È il mio chitarrista preferito per le jam, e ora abbiamo una nuova opportunità di portarle sul palco. Mi sento come se entrambi avessimo raggiunto l’apice della nostra carriera e lo show sarà una grandiosa celebrazione dello strumento più figo del mondo, la chitarra elettrica!».

SATCHVAI BAND featuring Joe Satriani e Steve Vai

Domenica 13 Luglio 2025 – Milano

Comfort Festival® / Villa Casati Stampa, Cinisello Balsamo

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/satchvai

Posto unico in piedi: € 65,00 + prev. / € 80,00 in cassa la sera del concerto.

Martedì 15 Luglio 2025 – Pordenone

Pordenone Blues & Co. Festival / Parco San Valentino – via San Valentino

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/satchvai

Platea A: € 80,00 + prev. / € 95,00 in cassa la sera del concerto.

Platea B: € 65,00 + prev. / € 80,00 in cassa la sera del concerto.

Platea C: € 50,00 + prev. / € 60,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 16 Luglio 2025 – Perugia

Umbria Jazz / Arena Santa Giuliana – via Baldassarre Orsini

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/satchvai

Platea sett. Giallo: € 87,00 + prev.

Platea sett. Arancione: € 65,00 + prev.

Platea sett. Verde: € 56,50 + prev.

Gradinata: € 42,50 + prev.

Giovedì 17 Luglio 2025 – Bologna

Sequoie Music Parco / Parco Caserme Rosse – via di Saliceto, 75

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/satchvai

Poltronissima: € 95,00 + prev.

Poltrona Gold: € 73,00 + prev.

Poltrona Silver: € 60,00 + prev.

Platea Numerata: € 50,00 + prev.

Tribuna Numerata: € 52,00 + prev.

Parterre in piedi laterale: € 42,00 + prev.